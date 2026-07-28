 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

SG Grimlinghausen-Norf eröffnet Kreisliga Saison - alle Spielpläne da

Der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss hat die Spielpläne der Kreisliga A veröffentlicht.

von Marcel Eichholz · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
In wenigen Wochen rollt in der Kreisliga A wieder der Ball.
In wenigen Wochen rollt in der Kreisliga A wieder der Ball. – Foto: Lukas Bernrath

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Kreisliga A GV/NE
Kreisliga B1 GV/NE
Kreisliga B2 GV/NE
Kreisliga C1 GV/NE
Kreisliga C2 GV/NE

Am 13. August rollt der Ball wieder in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss. Am Donnerstagabend startet die Saison gleich mit einem Doppelpack. Während um 19:30 Uhr die SG Grimlinghausen-Norf den FC SF Delhoven zum Auftaktspiel empfängt, steigt um 20 Uhr zwischen dem SV Bedburdyck/Gierath und dem FC Straberg gleich das nächste Duell.

Die ersten Spieltage in der Übersicht

1. Spieltag
Do., 13.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven
Do., 13.08.26 20:00 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FC Straberg
Fr., 14.08.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - Sportfreunde Vorst
So., 16.08.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SpVg Gustorf/Gindorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten - SV Rosellen
So., 16.08.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Glehn
So., 16.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SSV Delrath

2. Spieltag
So., 23.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Bedburdyck/Gierath
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Delrath - VfR Büttgen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SC Kapellen-Erft II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Germania Hoisten

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
So., 30.08.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss

4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr SSV Delrath - SVG Neuss-Weissenberg II
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SV Bedburdyck/Gierath
So., 06.09.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - DJK Germania Hoisten
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen
So., 06.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 06.09.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Reuschenberg
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfR Büttgen - SC Kapellen-Erft II

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der KL A

Auch in den B- und C-Ligen sind die Spielpläne bekannt. Sie können nachfolgend eingesehen werden.

>>> Zum Spielplan der Kreisliga B1
>>> Zum Spielplan der Kreisliga B2

>>> Zum Spielplan der Kreisliga C1
>>> Zum Spielplan der Kreisliga C2