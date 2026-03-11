SG Grimlighausen/Norf: Ein Abstiegskandidat im Aufwind

Die SG Grimlinghausen/Norf ist im Aufwind. – Foto: Olaf Moll

Zwei Spiele, zwei Siege. Die Bilanz klingt erst mal nicht nach einem Abstiegskandidaten, was die SG Grimlinghausen/Norf bis zur Winterpause als einziges siegloses Team der Kreisliga A aber definitiv war. Nach dem Rückrunden-Auftaktsieg gegen den direkten Konkurrenten FSV Vatan besiegte die Mannschaft von Lutz Krumradt nun auch den SV Glehn.

So richtig viel verändert hat sich in der Mannschaft eigentlich nicht, die Personallage ist nur deutlich besser geworden. „Wir hatten am Sonntag 19 Leute dabei. Man merkt schon, wenn man eins zu eins auf einer Position wechseln kann“, sagt der Trainer. „Die Mentalität war auch in der Hinrunde schon da, aber jetzt können wir daraus auch Kapital schlagen.“ Ihre Mentalität stellte die SG auch gegen Glehn wieder unter Beweis.

Gäste lagen zunächst vorne

In einer turbulenten Partie gingen nämlich zunächst die Gäste in Führung. „Da hat sich die Mannschaft schnell wieder aufgerappelt“, so Krumradt. Nur knappe zehn Minuten später fiel der Ausgleich, vier weitere Minuten darauf hatten die Grimlinghausener das Spiel gedreht. Zweimal gelang den Glehnern noch der Ausgleich, aber auch „davon haben die Jungs sich nicht beeindrucken lassen und einfach weiter ihren Stiefel runtergespielt. Und da kommt echt ansehnlicher Fußball bei raus“, sagt Lutz Krumradt zufrieden. Marcel Gasch erzielte in der 87. Minute den Siegtreffer.

Natürlich war noch nicht alles perfekt. „Die Chancenverwertung war noch etwas mau, wir haben, glaube ich, dreimal den Pfosten und einmal die Latte getroffen nach der Pause. Da hätten wir den Sack deutlich früher zumachen können“, so der SG-Coach. Auch die einfachen Fehler vor den Gegentoren sind noch nicht komplett ausgemerzt und ein neues „Problem“ kommt mit dem Erfolg: „Als die Jungs gemerkt haben, dass sie den Gegner unter Kontrolle haben, sind alle marschiert und haben die Rücksicherung vergessen – das hat mich meine Stimme gekostet“, so der Trainer lachend. „Aber das sind Kleinigkeiten, insgesamt kann ich nur ein großes Lob an die Mannschaft geben.“

Sprung auf Platz 13

Denn am Ende der 90 Minuten stand ein 4:3-Erfolg zu Buche, der erst mal Platz 13 bedeutet, vor den beiden Aufsteigern Vatan und Weißenberg. „Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber eine Woche nach einem Sieg ist deutlich schöner und positiver als nach einer Niederlage“, sagt der Coach. „Ich mache mir weniger Sorgen und Gedanken.“ Zu der verbesserten Tabellensituation hat auch der Rückzug von Zons beigetragen, da Grimlinghausen eine der zwei Mannschaften war, die gegen den FC verloren hatte und dementsprechend keine drei Punkte abgezogen bekommen hat.

Und auch beim Training ist der Rückenwind deutlich spürbar. „Da stehen 20 Leute auf dem Platz, die an sich glauben.“ Die neue Kaderbreite ist auch ein wichtiger Faktor: „Konkurrenz belebt das Geschäft – dass jede Position doppelt besetzt ist, übt natürlich positiven Druck auf die Startelf aus. Im Training geht momentan die Post ab!“, so Lutz Krumradt. Der nächste Gegner ist noch mal eine andere Hausnummer: Es geht am kommenden Sonntag (15 Uhr) zum Tabellenzweiten Sportfreunde Vorst.