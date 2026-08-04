SG Grieth/Erfgen startet durch

Alijaj und sein Trainerteam wollen eine schlagkräftige Truppe aufbauen. „Es macht uns viel Spaß, mit den motivierten Spielern zusammenzuarbeiten. Wir haben im Kader eine gute Mischung von jüngeren wie auch erfahrenen Spielern. Es herrscht eine gute Stimmung und Atmosphäre innerhalb der Truppe und den beiden Vereinen. Unser Ziel ist, dass wir weiter zusammen wachsen sowie die Spieler weiter entwickeln wollen. Ein Mittelfeldplatz, ohne in Abstiegsgefahr zu geraten, wird angestrebt. Längerfristig peilen wir höhere Ziele an“, sagen Alijaj und van Brakel unisono. Beide geben ein ungewöhnliches Versprechen ab: Denn wenn es personell brenzlig wird und Not am Mann herrscht, wollen beide auf dem Platz als Spieler aushelfen.

Ziele und Favoritencheck: Was die SG Grieth/Erfgen in der Kreisliga B anstrebt