SG Grieth/Erfgen startet durch

Die Ereignisse schlugen hohe Wellen: Ende März 2026 zog der Vorstand von Rheinwacht Erfgen die Reißleine, meldete seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb in der Kreisliga B ab und löste damit eine Dynamik aus, die den Kreis Kleve/Geldern aufwirbelte. Denn etliche Spieler wechselten zum damals abstiegsbedrohten SV Grieth, der den Klassenerhalt erst auf den letzten Drücker noch perfekt machte.
Zu diesem Zeitpunkt war die Gründung einer Spielgemeinschaft beider Klubs längst beschlossene Sache. Das sorgte für Unmut bei der Konkurrenz. Es war aber auch quasi der Startschuss für die neugebildete Spielgemeinschaft Grieth/Erfgen, die in der kommenden Saison in der Gruppe eins in der Kreisliga B Kleve/Geldern um Punkte kämpfen wird. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren und das neue Trainerteam um Bernard Alijaj hat klare Vorstellungen und Ziele. Die Trainer verraten auch, was sie sich ausgedacht haben, falls eine ganz bestimmte und besonders brenzlige Situation eintritt.
Zunächst sollte Sascha Horsmann als Spielertrainer den Job übernehmen. Doch es kam ganz anders, denn nach dem Rückzug der SGE Bedburg-Hau aus der Bezirksliga konnten die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft den erfahrenen Bernard Alijaj, der in Hasselt aufhörte, verpflichten. Ebenso wechselt Sebastian van Brakel (37 Jahre) als Co-Trainer von der SGE zur neuen SG Grieth/Erfgen. Horsmann (40), ehemaliger Torwart beim 1. FC Kleve und bei Viktoria Goch, fungiert nun als Torhüter und weiterer Co-Trainer.
Vor einigen Wochen startete die Vorbereitung auf die neue Spielzeit, die auf den Plätzen der beiden Vereine in Grieth und Erfgen abwechselnd stattfindet. Erste Vorbereitungsspiele sind auch schon absolviert worden (2:3 gegen SV Vrasselt, 0:5 gegen Westfalia Anholt, 5:2 gegen RSV Praest, 2:2 gegen SV Biemenhorst III und 0:4 bei Viktoria Winnekendonk). „Ich bin mit der Trainingsbeteiligung sehr zufrieden, und alle Spieler ziehen richtig gut mit“, sagt Bernard Alijaj.
24 Akteure und drei Torhüter stehen ihm derzeit zur Verfügung, darunter sind mehrere Neuzugänge: Der ehemalige Rheinwacht-Spieler Henrik Schümmer, der von der SGE Bedburg-Hau zu seinem Stammverein zurückkehrte, Manuel Gietmann von Concordia Goch sowie die Jugendlichen Lennart Lörcks und Elias Terstegen.
Alijaj und sein Trainerteam wollen eine schlagkräftige Truppe aufbauen. „Es macht uns viel Spaß, mit den motivierten Spielern zusammenzuarbeiten. Wir haben im Kader eine gute Mischung von jüngeren wie auch erfahrenen Spielern. Es herrscht eine gute Stimmung und Atmosphäre innerhalb der Truppe und den beiden Vereinen. Unser Ziel ist, dass wir weiter zusammen wachsen sowie die Spieler weiter entwickeln wollen. Ein Mittelfeldplatz, ohne in Abstiegsgefahr zu geraten, wird angestrebt. Längerfristig peilen wir höhere Ziele an“, sagen Alijaj und van Brakel unisono. Beide geben ein ungewöhnliches Versprechen ab: Denn wenn es personell brenzlig wird und Not am Mann herrscht, wollen beide auf dem Platz als Spieler aushelfen.
Zum Favoritenkreis auf die Meisterschaft zählen für die Trainer SV Bedburg-Hau, den TuS Kranenburg, den SV Nütterden, die DJK Appeldorn und mit Außenseiterchancen den Aufsteiger SV Schottheide-Frasselt. „Die Liga, in der jeder jeden besiegen kann, ist sehr ausgeglichen“, sagt der 42-jährige Bernard Alijaj. Sascha Horsmann, der parallel als Kaderplaner beim Bezirksligisten SV Rindern tätig ist, erklärt: „Die Kameradschaft und Gemeinschaft sind in den vergangenen vier Monaten in der Spielgemeinschaft immer besser geworden.“