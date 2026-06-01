SG Griesingen siegt 7:1, Neenstetten mit 4:0, SV Oberroth gewinnt 6:0

Vor 80 Zuschauern trennten sich der TSV Blaubeuren und der SC Heroldstatt torlos. In einer umkämpften Begegnung standen die Defensivreihen über weite Strecken sicher, sodass keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Durchbruch schaffte. Am Ende blieb es bei einer Punkteteilung ohne Treffer.

SG Altheim – SGM Schmiechtal/Alb 3:2

Die SG Altheim hat sich in einer spannenden Partie mit 3:2 gegen die SGM Schmiechtal/Alb durchgesetzt. Jochen Pflug brachte die Gastgeber in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Michael Müller glich in der 23. Minute für die Gäste aus und drehte die Partie nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute sogar zum 1:2.

Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Jochen Pflug erzielte in der 55. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und stellte auf 2:2. Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute, als Dominik Späth den Siegtreffer zum 3:2 für die SG Altheim erzielte.

SV Pappelau-Beiningen – TSV Türkgücü Ehingen 3:0

Der SV Pappelau-Beiningen hat den TSV Türkgücü Ehingen souverän mit 3:0 bezwungen. Mann des Tages war Agon Hehl, der sämtliche Treffer der Gastgeber erzielte.

Agon Hehl brachte seine Mannschaft in der 26. Minute in Führung und erhöhte bereits in der 34. Minute auf 2:0. Die Gäste fanden in der Folge kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Heimelf. In der 90. Minute machte Agon Hehl seinen Dreierpack perfekt und stellte den 3:0-Endstand her.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SV Ringingen 3:1

Die SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen hat sich mit 3:1 gegen den SV Ringingen durchgesetzt. Noah Bleicher brachte die Gastgeber in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Lange Zeit hielt dieser Vorsprung Bestand, ehe Jonathan Schmuck in der 75. Minute den Ausgleich für Ringingen erzielte.

In der Schlussphase schlugen die Gastgeber jedoch noch zweimal zu. Jan-Thomas König traf in der 84. Minute zum 2:1 und sorgte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung zum 3:1.

SV Niederhofen – RSV Ermingen 1:1

Der SV Niederhofen und der RSV Ermingen haben sich mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Florian Fundel brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Lange sah es danach aus, als würde Niederhofen die drei Punkte einfahren.

Doch Sven König gelang in der 75. Minute der Ausgleich zum 1:1. In der Nachspielzeit sah derselbe Spieler in der 94. Minute noch die Rote Karte, am Endergebnis änderte dies jedoch nichts mehr.

FV Schelklingen-Hausen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 6:2

Der FV Schelklingen-Hausen hat sich deutlich mit 6:2 gegen die SG Emerkingen/Ehingen-Süd durchgesetzt. Daniel Kress brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, ehe Tom Stocker in der 25. Minute den Ausgleich erzielte.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniel Kress in der 47. Minute für das 2:1. Luca Schleiblinger erhöhte in der 51. Minute auf 3:1. Noch einmal spannend wurde es, als Tom Stocker in der 55. Minute per Foulelfmeter auf 3:2 verkürzte.

In der Schlussphase machte der FV Schelklingen-Hausen alles klar. Silas Schneider traf in der 83. Minute zum 4:2 und erhöhte in der 89. Minute auf 5:2. Dennis Strobl setzte mit seinem Treffer in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 6:2-Endstand.

SG Oberdischingen/Ersingen – TSV Erbach 3:2

Die SG Oberdischingen/Ersingen hat sich in einer abwechslungsreichen Begegnung mit 3:2 gegen den TSV Erbach behauptet. Simon Barth brachte die Gastgeber bereits in der 10. Minute in Führung. Niko Mayr glich nur drei Minuten später zum 1:1 aus.

Fabian Guggenberger stellte in der 16. Minute den alten Abstand wieder her, doch erneut war es Niko Mayr, der in der 30. Minute für den TSV Erbach zum 2:2 traf.

Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Damian Ziegler in der 83. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 und sicherte seiner Mannschaft damit den Heimsieg.

SG Griesingen – SSG Ulm 99 II 7:1

Die SG Griesingen hat die SSG Ulm 99 II mit 7:1 deutlich besiegt und dabei vor allem nach der Pause ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll gezeigt. Timo Hildenbrand brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Peter Gobs erhöhte in der 40. Minute auf 2:0.

Kurz vor dem Seitenwechsel verkürzte Pascal Pfalz in der 45. Minute auf 2:1. Die Hoffnung der Gäste währte jedoch nur kurz. Timo Hildenbrand traf in der 48. Minute zum 3:1 und legte nur eine Minute später das 4:1 nach.

Michael Pfänder erhöhte in der 61. Minute auf 5:1. Peter Gobs verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter zum 6:1. Den Schlusspunkt setzte Frank Pfender in der 85. Minute mit dem Treffer zum 7:1-Endstand.