SG Griesingen siegt 7:1, Neenstetten mit 4:0, SV Oberroth gewinnt 6:0

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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TSV Blaubeuren – SC Heroldstatt 0:0
Vor 80 Zuschauern trennten sich der TSV Blaubeuren und der SC Heroldstatt torlos. In einer umkämpften Begegnung standen die Defensivreihen über weite Strecken sicher, sodass keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Durchbruch schaffte. Am Ende blieb es bei einer Punkteteilung ohne Treffer.
SG Altheim – SGM Schmiechtal/Alb 3:2
Die SG Altheim hat sich in einer spannenden Partie mit 3:2 gegen die SGM Schmiechtal/Alb durchgesetzt. Jochen Pflug brachte die Gastgeber in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Michael Müller glich in der 23. Minute für die Gäste aus und drehte die Partie nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer in der 48. Minute sogar zum 1:2.
Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Jochen Pflug erzielte in der 55. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und stellte auf 2:2. Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute, als Dominik Späth den Siegtreffer zum 3:2 für die SG Altheim erzielte.
SV Pappelau-Beiningen – TSV Türkgücü Ehingen 3:0
Der SV Pappelau-Beiningen hat den TSV Türkgücü Ehingen souverän mit 3:0 bezwungen. Mann des Tages war Agon Hehl, der sämtliche Treffer der Gastgeber erzielte.
Agon Hehl brachte seine Mannschaft in der 26. Minute in Führung und erhöhte bereits in der 34. Minute auf 2:0. Die Gäste fanden in der Folge kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Heimelf. In der 90. Minute machte Agon Hehl seinen Dreierpack perfekt und stellte den 3:0-Endstand her.
SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SV Ringingen 3:1
Die SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen hat sich mit 3:1 gegen den SV Ringingen durchgesetzt. Noah Bleicher brachte die Gastgeber in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Lange Zeit hielt dieser Vorsprung Bestand, ehe Jonathan Schmuck in der 75. Minute den Ausgleich für Ringingen erzielte.
In der Schlussphase schlugen die Gastgeber jedoch noch zweimal zu. Jan-Thomas König traf in der 84. Minute zum 2:1 und sorgte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung zum 3:1.
SV Niederhofen – RSV Ermingen 1:1
Der SV Niederhofen und der RSV Ermingen haben sich mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Florian Fundel brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Lange sah es danach aus, als würde Niederhofen die drei Punkte einfahren.
Doch Sven König gelang in der 75. Minute der Ausgleich zum 1:1. In der Nachspielzeit sah derselbe Spieler in der 94. Minute noch die Rote Karte, am Endergebnis änderte dies jedoch nichts mehr.
FV Schelklingen-Hausen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 6:2
Der FV Schelklingen-Hausen hat sich deutlich mit 6:2 gegen die SG Emerkingen/Ehingen-Süd durchgesetzt. Daniel Kress brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, ehe Tom Stocker in der 25. Minute den Ausgleich erzielte.
Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniel Kress in der 47. Minute für das 2:1. Luca Schleiblinger erhöhte in der 51. Minute auf 3:1. Noch einmal spannend wurde es, als Tom Stocker in der 55. Minute per Foulelfmeter auf 3:2 verkürzte.
In der Schlussphase machte der FV Schelklingen-Hausen alles klar. Silas Schneider traf in der 83. Minute zum 4:2 und erhöhte in der 89. Minute auf 5:2. Dennis Strobl setzte mit seinem Treffer in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 6:2-Endstand.
SG Oberdischingen/Ersingen – TSV Erbach 3:2
Die SG Oberdischingen/Ersingen hat sich in einer abwechslungsreichen Begegnung mit 3:2 gegen den TSV Erbach behauptet. Simon Barth brachte die Gastgeber bereits in der 10. Minute in Führung. Niko Mayr glich nur drei Minuten später zum 1:1 aus.
Fabian Guggenberger stellte in der 16. Minute den alten Abstand wieder her, doch erneut war es Niko Mayr, der in der 30. Minute für den TSV Erbach zum 2:2 traf.
Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Damian Ziegler in der 83. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 und sicherte seiner Mannschaft damit den Heimsieg.
SG Griesingen – SSG Ulm 99 II 7:1
Die SG Griesingen hat die SSG Ulm 99 II mit 7:1 deutlich besiegt und dabei vor allem nach der Pause ihre Offensivqualitäten eindrucksvoll gezeigt. Timo Hildenbrand brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Peter Gobs erhöhte in der 40. Minute auf 2:0.
Kurz vor dem Seitenwechsel verkürzte Pascal Pfalz in der 45. Minute auf 2:1. Die Hoffnung der Gäste währte jedoch nur kurz. Timo Hildenbrand traf in der 48. Minute zum 3:1 und legte nur eine Minute später das 4:1 nach.
Michael Pfänder erhöhte in der 61. Minute auf 5:1. Peter Gobs verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter zum 6:1. Den Schlusspunkt setzte Frank Pfender in der 85. Minute mit dem Treffer zum 7:1-Endstand.
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SV Lonsee – SGM Albeck/Göttingen 3:4
Die SGM Albeck/Göttingen hat sich in einer abwechslungsreichen Begegnung mit 4:3 beim SV Lonsee durchgesetzt. Elias Walter brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung. Julian Huber erhöhte in der 24. Minute auf 2:0.
Der SV Lonsee kämpfte sich jedoch zurück in die Partie. Simon Wörz verkürzte in der 30. Minute per Foulelfmeter auf 1:2 und erzielte in der 38. Minute auch den Ausgleich zum 2:2.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Elias Walter die Gäste in der 47. Minute erneut in Führung. Felix Stammler gelang in der 75. Minute das 3:3 für Lonsee. Die Entscheidung fiel schließlich in der 85. Minute, als Leon Buck den Treffer zum 4:3-Auswärtssieg für die SGM Albeck/Göttingen erzielte.
TSV Westerstetten – SV Thalfingen 1:4
Vor 50 Zuschauern hat der SV Thalfingen einen deutlichen 4:1-Auswärtssieg beim TSV Westerstetten gefeiert. Nelson Waffo brachte die Gäste bereits in der 6. Minute per Foulelfmeter in Führung. Felix Reindl erhöhte in der 34. Minute auf 2:0.
Nur vier Minuten später verkürzte Kim Görnemann für die Gastgeber auf 1:2 und hielt die Partie zunächst offen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Moritz Moik jedoch für klare Verhältnisse. Er traf in der 56. Minute zum 3:1 und stellte in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:1-Endstand her.
SV Fortuna Ballendorf – TSV Bermaringen 1:0
Der SV Fortuna Ballendorf hat sich in einer umkämpften Partie knapp mit 1:0 gegen den TSV Bermaringen durchgesetzt. Lange Zeit hielten beide Mannschaften das Spiel offen und ließen nur wenige klare Torchancen zu.
Die Entscheidung fiel schließlich in der 62. Minute. Nikolai Werner erzielte den einzigen Treffer der Begegnung und sicherte dem SV Fortuna Ballendorf damit die drei Punkte.
TSV Pfuhl – SV Asselfingen 1:4
Der SV Asselfingen hat einen Rückstand gedreht und sich mit 4:1 beim TSV Pfuhl durchgesetzt. Andreas Nüsseler brachte die Gastgeber bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung.
Kurz vor der Pause gelang Jens Stöckle in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel übernahm Asselfingen die Kontrolle. Gabriel Friedrich traf in der 65. Minute zum 2:1 und erhöhte nur drei Minuten später auf 3:1. In der Nachspielzeit machte Gabriel Friedrich mit seinem dritten Treffer des Tages in der 90.+2 Minute den Hattrick und den 4:1-Endstand perfekt.
SV Nersingen – FC Neenstetten 0:4
Der FC Neenstetten hat beim SV Nersingen einen souveränen 4:0-Auswärtssieg gefeiert. Jannik Leibing brachte die Gäste bereits in der 12. Minute in Führung.
Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Neenstetten in der Schlussphase aufdrehte. Sebastian Häge erhöhte in der 71. Minute auf 2:0. Nur zwei Minuten später traf Koffivi Itenou Damien Bassa zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Mark Junginger mit seinem Treffer in der 90. Minute zum 4:0-Endstand.
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – SV Oberelchingen 5:2
Vor 60 Zuschauern hat die SGM FKV/TSV Neu-Ulm II einen deutlichen 5:2-Heimsieg gegen den SV Oberelchingen eingefahren. Ademin Hadzic brachte die Gastgeber in der 8. Minute in Führung. Panagiotis Toulournis erhöhte in der 15. Minute auf 2:0, ehe Sofyan Eid nur eine Minute später das 3:0 folgen ließ.
Nach dem Seitenwechsel sorgte Sead Kapetanovic mit Treffern in der 52. und 62. Minute für eine komfortable 5:0-Führung. Die Gäste betrieben in der Schlussphase noch Ergebniskorrektur. Durch ein Eigentor von Ernis Nivokazi in der 73. Minute fiel das 5:1. Robin Eitele verkürzte in der 90. Minute per Foulelfmeter auf 5:2.
TSV Bernstadt – TSG Söflingen 4:2
Der TSV Bernstadt hat sich mit 4:2 gegen die TSG Söflingen durchgesetzt. Max Noller brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung. David Schupp glich in der 40. Minute zum 1:1 aus.
Nach dem Seitenwechsel brachte Luis Stimpfle die Gäste in der 54. Minute erstmals in Führung. Hendrik Koros stellte in der 62. Minute den Ausgleich zum 2:2 her. Max Noller sorgte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 68. Minute für das 3:2. Die Entscheidung fiel schließlich in der 82. Minute, als Franz Noller den Treffer zum 4:2-Endstand erzielte.
TSV Berghülen – SV Weidenstetten 3:4
Der SV Weidenstetten hat beim TSV Berghülen nach einem Drei-Tore-Rückstand noch mit 4:3 gewonnen und damit ein bemerkenswertes Comeback gefeiert.
Simon Schuon brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Oliver Mutschler erhöhte in der 34. Minute auf 2:0 und stellte in der 45. Minute sogar auf 3:0. Bereits vor der Pause musste der TSV Berghülen allerdings einen Rückschlag hinnehmen, als Alexander Jauß in der 43. Minute die Gelb-Rote Karte sah.
In Überzahl kämpfte sich Weidenstetten eindrucksvoll zurück. Jannis Honold verkürzte in der 68. Minute auf 1:3 und traf nur eine Minute später auch zum 2:3. Stefan Hess erzielte in der 73. Minute den Ausgleich. Die vollständige Wende gelang schließlich Yasin Çeküç, der in der 81. Minute den Treffer zum 4:3-Auswärtssieg erzielte.
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TSV Regglisweiler – TSF Ludwigsfeld 5:3
Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer beim Heimsieg des TSV Regglisweiler. Zwar brachte Enzo Mingoia die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung, doch Lukas Schwenk drehte die Partie mit Treffern in der 6. und 16. Minute. Tobias Reschke erhöhte in der 20. Minute auf 3:1, ehe Denis Niederbacher mit seinen Toren in der 28. und 33. Minute für eine komfortable 5:1-Führung sorgte. Noch vor der Pause verkürzte Enzo Mingoia in der 43. Minute. Im zweiten Durchgang gelang Manuel Schneider in der 81. Minute nur noch Ergebniskosmetik zum 5:3-Endstand.
FV Weißenhorn – SF Illerrieden 0:1
Die Sportfreunde Illerrieden entführten drei Punkte aus Weißenhorn. Das einzige Tor der Begegnung erzielte Oliver Neuberger in der 36. Minute. Die Gastgeber fanden anschließend keine Antwort mehr auf die Führung der Gäste.
SGM Ingstetten/Schießen – FV Bellenberg 2:2
Lange sah die SGM Ingstetten/Schießen wie der sichere Sieger aus. Tim Elser brachte sein Team bereits in der 9. Minute in Führung und legte in der 54. Minute das 2:0 nach. Der FV Bellenberg zeigte jedoch Moral und verkürzte durch Robin Horlacher in der 61. Minute. Als die Gastgeber den Sieg schon vor Augen hatten, rettete Marlon Capuano den Gästen mit seinem Treffer in der Nachspielzeit der 90. Minute noch einen Punkt.
SV Tiefenbach 1920 – SV Beuren 1:2
Der SV Beuren setzte sich in einer umkämpften Partie knapp durch. Johannes Maurer brachte die Gäste in der 72. Minute in Front. Jonas Miller glich nur sechs Minuten später in der 78. Minute aus. Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss, als Johannes Maurer in der 89. Minute einen Foulelfmeter verwandelte und damit seinen Doppelpack schnürte.
SV Oberroth – FV Gerlenhofen 6:0
Einen deutlichen Heimerfolg feierte der SV Oberroth gegen den FV Gerlenhofen. Steffen Baumann eröffnete den Torreigen in der 8. Minute. Timo Hatzelmann erhöhte per Foulelfmeter in der 32. Minute auf 2:0. Nach dem dritten Treffer durch David Koch in der 41. Minute mussten die Gäste wenig später einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Marc Dorner in der 43. Minute die Rote Karte sah. Tobias Braunmiller traf direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute zum 4:0. Timo Hatzelmann verwandelte in der 74. Minute einen weiteren Foulelfmeter, ehe Elias Konrad in der 85. Minute den Schlusspunkt setzte. Zusätzlich schwächte sich Gerlenhofen durch die Gelb-Rote Karte gegen Kevin Effinger in der 75. Minute weiter selbst.
TSV Holzheim – FC Silheim 2:1
Der TSV Holzheim drehte die Partie nach Rückstand noch zu seinen Gunsten. Steffen Waldmann brachte den FC Silheim bereits in der 9. Minute in Führung. Lange hielten die Gäste diesen Vorsprung, ehe Felix Blum in der 65. Minute ausglich. Kurz vor Schluss sorgte Paul Stadler in der 83. Minute für den umjubelten Siegtreffer der Gastgeber.
SSV Illerberg/Thal – SG TSV Buch/Obenhausen II 3:5
Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Offensivspektakel. Nick Paudler brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, Fabian Mertens erhöhte in der 34. Minute. Nach dem Seitenwechsel traf Lars Halder in der 47. Minute zum 3:0. Doch der SSV Illerberg/Thal kämpfte sich durch zwei Tore von Luca Süßegger in der 49. und 57. Minute zurück ins Spiel. Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt: Nick Paudler verwandelte in der 63. Minute einen Foulelfmeter, ehe Trisztan Nyari in der 68. Minute das 5:2 erzielte. Jonas Langenwalter verkürzte nur eine Minute später in der 69. Minute auf 3:5, mehr war für die Gastgeber jedoch nicht mehr möglich.
FV Altenstadt – SV Esperia Italia Neu-Ulm 1:1
Mit einer Punkteteilung endete das Duell zwischen Altenstadt und Esperia Italia Neu-Ulm. Pezhman Chalambari brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. Die große Chance zum Ausgleich vergab Kelmend Krasniqi in der 20. Minute, als er einen Handelfmeter nicht nutzen konnte. Dennoch gelang dem FV Altenstadt noch der Ausgleich: Michael Huber traf in der 69. Minute zum 1:1-Endstand.
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