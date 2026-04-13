SG Griesingen glänzt, Bermaringen trumpft auf, Esperias Elfmeterheld

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SG Altheim 0:2
In einem taktisch geprägten Duell entführte die SG Altheim drei wichtige Punkte aus Emerkingen. Die Zuschauer sahen eine erste Halbzeit auf Augenhöhe, in der beide Abwehrreihen kaum Lücken ließen. Der Knackpunkt der Partie folgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Jochen Pflug erwischte die Hausherren eiskalt und markierte in der 46. Minute die Führung für die Gäste. Emerkingen/Ehingen-Süd bemühte sich in der Folge um eine Antwort, biss sich an der stabilen Altheimer Defensive jedoch die Zähne aus. In der 68. Minute sorgte Jens Stimpfle mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Altheim verwaltete den Vorsprung in der Schlussphase geschickt und feierte einen abgeklärten Auswärtssieg, während die Heimelf trotz engagierter Leistung ohne Ertrag blieb.
SSG Ulm 99 II – SV Ringingen 1:0
Ein früher Geniestreich entschied die Partie in Ulm zugunsten der Oberliga-Reserve. Bereits in der 6. Minute zappelte der Ball im Netz, als Dylan-Sky Haag die SSG Ulm 99 II mit 1:0 in Führung brachte. Wer dachte, dies sei der Auftakt zu einem Torfestival, sah sich jedoch getäuscht. In der Folge entwickelte sich eine zähe Begegnung, in der Ringingen unermüdlich gegen das Ulmer Bollwerk anrannte. Die Gäste erarbeiteten sich zwar Feldvorteile, scheiterten aber immer wieder am glänzend aufgelegten Ulmer Schlussmann oder an den eigenen Nerven. Da auch die Konterchancen der Hausherren ungenutzt blieben, rettete die SSG den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit und bejubelte einen hart erkämpften Heimsieg.
TSV Einsingen – SC Heroldstatt 2:2
Nervenkitzel pur und ein echtes Herzschlagfinale in Einsingen! Die Gäste aus Heroldstatt erwischten den besseren Start und gingen in der 16. Minute durch Vincent Rösch in Führung. Einsingen schüttelte sich kurz und schlug kurz vor der Pause zurück, als Armin Sassmann (43.) den Ausgleich markierte. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams lange Zeit, bevor die Schlussminuten zur emotionalen Achterbahnfahrt wurden. In der 85. Minute schien Jakob Kneer mit dem 1:2 den Auswärtssieg für den SC Heroldstatt eingetütet zu haben. Doch Einsingen bewies eine unglaubliche Moral: In der 89. Minute erlöste Marius Ziegner die Heimfans mit dem Treffer zum 2:2-Endstand. Ein Remis, das vor allem durch seine dramatische Endphase in Erinnerung bleiben wird.
TSV Erbach – SGM Schmiechtal/Alb 3:1
Die Partie in Erbach wurde zur großen "Tim-Maier-Show". Der Erbacher Angreifer erwischte einen Sahnetag und zerlegte die Spielgemeinschaft Schmiechtal/Alb fast im Alleingang. Mit einem lupenreinen Hattrick (29., 45., 56.) schoss Maier sein Team fast im Alleingang zur komfortablen 3:0-Führung und sorgte früh für klare Verhältnisse. Die Gäste fanden gegen die Effizienz der Hausherren kein Mittel und konnten sich kaum nennenswerte Chancen erarbeiten. Erst in der Nachspielzeit (90.+2) gelang Fabian Mayer noch der Ehrentreffer zum 3:1, der jedoch nur noch statistischen Wert hatte. Während Erbach den Dreier und ihren Matchwinner feierte, blieb Schmiechtal nach einer über weite Strecken einseitigen Partie mit leeren Händen zurück.
FV Schelklingen-Hausen – TSV Türkgücü Ehingen 4:1
Der FV Schelklingen-Hausen präsentierte sich vor heimischer Kulisse in Torlaune und behielt gegen Türkgücü Ehingen deutlich die Oberhand. Silas Schneider brachte die Hausherren früh in Front (15.), doch Nihat Yigit sorgte nach einer halben Stunde für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste. Nach dem Seitenwechsel spielten jedoch nur noch die Schelklinger. Lukas Roser stellte in der 50. Minute die Weichen wieder auf Sieg. In der Schlussphase schraubten Matteo Tews (85.) und David Höffner (90.) das Ergebnis weiter in die Höhe.
SV Niederhofen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:2
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Niederhofen, wo die Gäste am Ende das glücklichere Ende für sich hatten. Daniel Bollmann brachte den SV Niederhofen in der 27. Minute in Führung und sorgte für eine knappe Pausenführung der Heimelf. Doch die SGM Kirchen kam wie verwandelt aus der Kabine. Tim Seebauer glich in der 54. Minute aus und hauchte seinem Team neues Leben ein. Die Gäste blieben am Drücker und drehten die Partie in der 62. Minute durch Jan Müllerschön komplett. Niederhofen warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die drohende Heimniederlage aber nicht mehr abwenden. Ein Sieg der Moral für die SGM, die das Spiel innerhalb von acht Minuten zu ihren Gunsten entschied.
SG Griesingen – SV Pappelau-Beiningen 5:0
Die SG Griesingen lieferte eine beeindruckende Machtdemonstration ab und ließ dem SV Pappelau-Beiningen nicht den Hauch einer Chance. Überragender Akteur in der ersten Halbzeit war Peter Gobs, der mit einem Doppelpack (20., 38.) den Grundstein für den Erfolg legte. Dazwischen trug sich Leon Lock (30.) in die Torschützenliste ein. Mit einer komfortablen 3:0-Führung im Rücken kontrollierte Griesingen auch im zweiten Durchgang das Tempo nach Belieben. Timo Hildenbrand (71.) und Raphael Brunner (80.) machten den Kantersieg schließlich perfekt. Pappelau-Beiningen fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die Offensivkraft der Hausherren und musste eine herbe Schlappe einstecken.
SG Oberdischingen/Ersingen – TSV Blaubeuren 4:0
Souverän und nie gefährdet – die SG Oberdischingen/Ersingen feierte einen deutlichen Heimsieg gegen den TSV Blaubeuren. André Demartin eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, bevor Niklas Guggenberger (36.) noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Blaubeuren bemühte sich zwar um Stabilität, konnte der spielerischen Klasse der Spielgemeinschaft an diesem Tag jedoch wenig entgegensetzen. In der Schlussviertelstunde machten Kim Knittel (72.) und Raphael Schirmer (80.) den Sack endgültig zu. Die SG überzeugte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine solide Defensive, die über 90 Minuten hinweg kaum etwas zuließ. Ein rundum gelungener Nachmittag für die Hausherren.
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FC Neenstetten – SGM Albeck/Göttingen 3:1
Der FC Neenstetten sicherte sich einen Heimsieg durch eine bärenstarke erste Halbzeit. Jannik Leibing stellte bereits in der 7. Minute die Weichen auf Sieg. Die Entscheidung fiel jedoch durch einen Doppelschlag kurz vor der Pause: Mark Junginger (34.) und Sebastian Häge (35.) schraubten das Ergebnis binnen sechzig Sekunden auf 3:0 hoch. Die SGM Albeck/Göttingen kam zwar motiviert aus der Kabine und verkürzte durch Elias Walter (50.) frühzeitig, doch Neenstetten verteidigte den Vorsprung im Anschluss souverän. Die Gäste bemühten sich zwar um den Anschluss, fanden aber kein Durchkommen mehr gegen die gut organisierte Defensive der Hausherren.
SV Weidenstetten – SV Thalfingen 1:1
In einer ausgeglichenen Partie teilten sich Weidenstetten und Thalfingen die Punkte. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, bevor die Begegnung nach gut einer Stunde an Fahrt aufnahm. Moritz Moik brachte die Gäste aus Thalfingen in der 61. Minute in Führung und schürte Hoffnungen auf einen Auswärtssieg. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nur sieben Minuten später (68.) behielt Yasin Çeküç vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase suchten beide Mannschaften die Entscheidung, am Ende blieb es jedoch beim Unentschieden.
SV Oberelchingen – SV Asselfingen 3:0
Der SV Oberelchingen feierte einen deutlichen Heimsieg, musste sich jedoch bis zur zweiten Halbzeit gedulden, ehe der Knoten platzte. In der 58. Minute erlöste Joel Berger die Heimfans mit dem Führungstreffer. Asselfingen versuchte daraufhin, den Druck zu erhöhen, lief dabei jedoch in die Konter der Hausherren. Robin Eitele (70.) und Daniel Dannerbauer (77.) machten mit ihren Treffern innerhalb weniger Minuten alles klar. Oberelchingen präsentierte sich in der zweiten Hälfte effizient und ließ defensiv kaum etwas anbrennen, während Asselfingen an diesem Tag die nötige Durchschlagskraft vermissen ließ.
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – SV Nersingen 2:0
Die Reserve der SGM FKV/TSV Neu-Ulm behielt im Duell gegen den SV Nersingen die Oberhand. Florian Bulliqi sorgte in der 23. Minute für den perfekten Start der Hausherren. Nersingen hielt in der Folge zwar kämpferisch dagegen, konnte sich jedoch nur selten zwingende Torchancen erarbeiten. In der 63. Minute sorgte Salem Fazlji mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Die SGM kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Ein abgeklärter Auftritt der Neu-Ulmer, die den Vorsprung in der Schlussphase ohne größere Probleme über die Zeit brachten.
TSV Bernstadt – TSV Pfuhl 2:1
Der TSV Bernstadt bewies Moral und drehte einen Rückstand in einen Heimsieg. Die Gäste aus Pfuhl erwischten den besseren Start und gingen durch David Bayer (20.) in Führung. Bernstadt schüttelte sich jedoch kurz und fand noch vor dem Seitenwechsel die passende Antwort: Samuel Jost glich in der 37. Minute aus. Den Schwung nahmen die Hausherren direkt mit in den zweiten Durchgang, als Jonas Mayer bereits in der 48. Minute den Treffer zum 2:1 markierte. Pfuhl warf in der restlichen Spielzeit alles nach vorne, biss sich an der Bernstädter Defensive jedoch die Zähne aus, sodass die Punkte beim TSV blieben.
TSV Berghülen – SV Fortuna Ballendorf 4:1
Eine turbulente Anfangsphase prägte die Partie in Berghülen. Theo Burkhardt brachte die Hausherren bereits in der 1. Minute in Führung, doch Florian Wachter glich für Ballendorf fast postwendend aus (5.). Alexander Jauß stellte in der 10. Minute den alten Abstand wieder her. Der Knackpunkt der Partie folgte in der 24. Minute, als Felix Ebert vom SV Fortuna Ballendorf die Rote Karte sah. In Unterzahl kämpfte Ballendorf zwar tapfer, doch Berghülen nutzte die Räume im zweiten Durchgang konsequent. Robin Riek (73.) und erneut Alexander Jauß (81. per Foulelfmeter) besiegelten den deutlichen 4:1-Endstand.
SV Lonsee – TSV Westerstetten 3:0
Der SV Lonsee lieferte eine souveräne Vorstellung ab und ließ dem TSV Westerstetten keine Chance. Simon Wörz (24.) und Patrick Rundio (32.) sorgten bereits im ersten Durchgang für eine komfortable 2:0-Führung. Lonsee dominierte das Geschehen nach Belieben und ließ defensiv über 90 Minuten hinweg kaum etwas zu. In der 62. Minute machte Tim Borst mit dem 3:0 endgültig den Sack zu. Westerstetten fand kein Mittel gegen die spielerische Überlegenheit der Hausherren, die diesen Heimsieg einfuhren.
TSG Söflingen – TSV Bermaringen 1:5
Der TSV Bermaringen präsentierte sich bei der TSG Söflingen in Torlaune und überrollte die Hausherren bereits in der Anfangsphase. Manuel Klöble (14.), Philipp Buschow (15.) und Luca Weigand (23.) schossen binnen weniger Minuten eine 0:3-Führung heraus. Auch nach dem Seitenwechsel ließ der TSV nicht locker: Danni Pedro (59.) und Henrik Roser (78.) schraubten das Ergebnis auf 0:5 hoch. Die TSG Söflingen kam durch Luis Stimpfle (80.) lediglich zum Ehrentreffer. Bermaringen war über die gesamte Spielzeit in allen Belangen überlegen und feierte einen Kantersieg in der Fremde.
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SG TSV Buch/Obenhausen II – FV Gerlenhofen 1:2
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich in Buch ein packendes Duell, das erst in der zweiten Halbzeit kippte. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß: Manuel Wanner brachte die Reserve bereits in der 7. Minute in Führung. Buch verteidigte diesen Vorsprung leidenschaftlich bis zur Pause, doch nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Julian Fent. Erst glich er per Foulelfmeter aus (49.), bevor er in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer das Spiel komplett drehte. Gerlenhofen entführte damit drei Punkte, während Buch trotz früher Führung mit leeren Händen dastand.
FC Silheim – TSF Ludwigsfeld 0:1
In einer kampfbetonten Partie in Silheim reichte den Gästen aus Ludwigsfeld ein einziger Treffer zum Auswärtssieg. Enzo Mingoia erzielte in der 39. Minute das goldene Tor des Tages. Die Schlussphase wurde noch einmal richtig hektisch, als Andreas Geiselhart in der 78. Minute mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. In Unterzahl stemmte sich Ludwigsfeld gegen die Schlussoffensive der Silheimer und rettete den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.
TSV Regglisweiler – SF Illerrieden 0:1
Ein echtes Geduldsspiel bekamen die Zuschauer in Regglisweiler zu sehen. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, bis ein Standard die Entscheidung herbeiführte. In der 58. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt: Florian Büchler übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 0:1 für die Sportfreunde Illerrieden. Regglisweiler rannte danach unermüdlich an, fand aber keine Lücke in der stabilen Gäste-Defensive.
SV Esperia Italia Neu-Ulm – FV Bellenberg 1:0
Dieses Spiel bot alles, was den Amateurfußball ausmacht: ein frühes Tor und einen dramatischen Helden im Kasten. Enes Yilmaz brachte den SV Esperia Italia bereits in der 10. Minute in Front. Bellenberg gab sich nie auf und hatte in der 81. Minute die Riesenchance zum Ausgleich, als es Foulelfmeter für die Gäste gab. Doch Noah Ott scheiterte an Torhüter Lucas Bullinger, der den Sieg für die Neu-Ulmer festhielt und zum umjubelten Matchwinner avancierte.
TSV Holzheim – SV Oberroth 3:0
Der TSV Holzheim feierte einen souveränen und nie gefährdeten Heimsieg gegen den SV Oberroth. Felix Blum stellte bereits in der 20. Minute die Weichen auf Sieg. Oberroth hielt lange dagegen, konnte offensiv aber kaum Akzente setzen. In der Schlussphase machten die Hausherren dann alles klar: Tim Rößler (73.) und Niklas Pritschkat (89.) schraubten das Ergebnis auf 3:0 hoch und sorgten für zufriedene Gesichter im Holzheimer Lager.
SSV Illerberg/Thal – SV Tiefenbach 1920 1:1
Ein Wechselbad der Gefühle in Illerberg! Die Gastgeber gingen durch Jonas Langenwalter in der 39. Minute in Führung und schienen die drei Punkte bereits sicher zu haben. Doch Tiefenbach gab nicht auf und belohnte sich für den späten Sturmlauf: Lukas Sauer markierte in der 88. Minute den viel umjubelten Ausgleich. In der hitzigen Nachspielzeit sah Anton Fäßler (SSV) noch die Gelb-Rote Karte (90.), am Spielstand änderte sich jedoch nichts mehr.
SC Staig II – SGM Ingstetten/Schießen 3:2
Die Zuschauer in Staig erlebten ein torreiches und unterhaltsames Spiel. Die Staiger Reserve legte furios los und führte durch Mattis Frank (10.) und Julian Rauner (17.) schnell mit 2:0. Ingstetten kam durch einen Foulelfmeter von Samuel Gerstlauer (40.) wieder heran, doch erneut Julian Rauner stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang machte es Sebastian Ott (54.) mit dem 3:2 noch einmal spannend, doch Staig rettete den Heimsieg über die Ziellinie.
FV Altenstadt – FV Weißenhorn 0:1
Lange Zeit sah es in Altenstadt nach einer torlosen Punkteteilung aus, bei der sich beide Teams im Mittelfeld aufrieben. Doch in der 84. Minute schlug der FV Weißenhorn eiskalt zu: Ilir Tupella erzielte den späten Siegtreffer zum 0:1. Altenstadt fehlte in den letzten Minuten die Kraft für eine Antwort, sodass Weißenhorn einen wichtigen Auswärtssieg feierte.
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