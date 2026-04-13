SG Griesingen glänzt, Bermaringen trumpft auf, Esperias Elfmeterheld

In einem taktisch geprägten Duell entführte die SG Altheim drei wichtige Punkte aus Emerkingen. Die Zuschauer sahen eine erste Halbzeit auf Augenhöhe, in der beide Abwehrreihen kaum Lücken ließen. Der Knackpunkt der Partie folgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Jochen Pflug erwischte die Hausherren eiskalt und markierte in der 46. Minute die Führung für die Gäste. Emerkingen/Ehingen-Süd bemühte sich in der Folge um eine Antwort, biss sich an der stabilen Altheimer Defensive jedoch die Zähne aus. In der 68. Minute sorgte Jens Stimpfle mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Altheim verwaltete den Vorsprung in der Schlussphase geschickt und feierte einen abgeklärten Auswärtssieg, während die Heimelf trotz engagierter Leistung ohne Ertrag blieb.

SSG Ulm 99 II – SV Ringingen 1:0

Ein früher Geniestreich entschied die Partie in Ulm zugunsten der Oberliga-Reserve. Bereits in der 6. Minute zappelte der Ball im Netz, als Dylan-Sky Haag die SSG Ulm 99 II mit 1:0 in Führung brachte. Wer dachte, dies sei der Auftakt zu einem Torfestival, sah sich jedoch getäuscht. In der Folge entwickelte sich eine zähe Begegnung, in der Ringingen unermüdlich gegen das Ulmer Bollwerk anrannte. Die Gäste erarbeiteten sich zwar Feldvorteile, scheiterten aber immer wieder am glänzend aufgelegten Ulmer Schlussmann oder an den eigenen Nerven. Da auch die Konterchancen der Hausherren ungenutzt blieben, rettete die SSG den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit und bejubelte einen hart erkämpften Heimsieg.

TSV Einsingen – SC Heroldstatt 2:2

Nervenkitzel pur und ein echtes Herzschlagfinale in Einsingen! Die Gäste aus Heroldstatt erwischten den besseren Start und gingen in der 16. Minute durch Vincent Rösch in Führung. Einsingen schüttelte sich kurz und schlug kurz vor der Pause zurück, als Armin Sassmann (43.) den Ausgleich markierte. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams lange Zeit, bevor die Schlussminuten zur emotionalen Achterbahnfahrt wurden. In der 85. Minute schien Jakob Kneer mit dem 1:2 den Auswärtssieg für den SC Heroldstatt eingetütet zu haben. Doch Einsingen bewies eine unglaubliche Moral: In der 89. Minute erlöste Marius Ziegner die Heimfans mit dem Treffer zum 2:2-Endstand. Ein Remis, das vor allem durch seine dramatische Endphase in Erinnerung bleiben wird.

TSV Erbach – SGM Schmiechtal/Alb 3:1

Die Partie in Erbach wurde zur großen "Tim-Maier-Show". Der Erbacher Angreifer erwischte einen Sahnetag und zerlegte die Spielgemeinschaft Schmiechtal/Alb fast im Alleingang. Mit einem lupenreinen Hattrick (29., 45., 56.) schoss Maier sein Team fast im Alleingang zur komfortablen 3:0-Führung und sorgte früh für klare Verhältnisse. Die Gäste fanden gegen die Effizienz der Hausherren kein Mittel und konnten sich kaum nennenswerte Chancen erarbeiten. Erst in der Nachspielzeit (90.+2) gelang Fabian Mayer noch der Ehrentreffer zum 3:1, der jedoch nur noch statistischen Wert hatte. Während Erbach den Dreier und ihren Matchwinner feierte, blieb Schmiechtal nach einer über weite Strecken einseitigen Partie mit leeren Händen zurück.

FV Schelklingen-Hausen – TSV Türkgücü Ehingen 4:1

Der FV Schelklingen-Hausen präsentierte sich vor heimischer Kulisse in Torlaune und behielt gegen Türkgücü Ehingen deutlich die Oberhand. Silas Schneider brachte die Hausherren früh in Front (15.), doch Nihat Yigit sorgte nach einer halben Stunde für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste. Nach dem Seitenwechsel spielten jedoch nur noch die Schelklinger. Lukas Roser stellte in der 50. Minute die Weichen wieder auf Sieg. In der Schlussphase schraubten Matteo Tews (85.) und David Höffner (90.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

SV Niederhofen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:2

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Niederhofen, wo die Gäste am Ende das glücklichere Ende für sich hatten. Daniel Bollmann brachte den SV Niederhofen in der 27. Minute in Führung und sorgte für eine knappe Pausenführung der Heimelf. Doch die SGM Kirchen kam wie verwandelt aus der Kabine. Tim Seebauer glich in der 54. Minute aus und hauchte seinem Team neues Leben ein. Die Gäste blieben am Drücker und drehten die Partie in der 62. Minute durch Jan Müllerschön komplett. Niederhofen warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die drohende Heimniederlage aber nicht mehr abwenden. Ein Sieg der Moral für die SGM, die das Spiel innerhalb von acht Minuten zu ihren Gunsten entschied.

SG Griesingen – SV Pappelau-Beiningen 5:0

Die SG Griesingen lieferte eine beeindruckende Machtdemonstration ab und ließ dem SV Pappelau-Beiningen nicht den Hauch einer Chance. Überragender Akteur in der ersten Halbzeit war Peter Gobs, der mit einem Doppelpack (20., 38.) den Grundstein für den Erfolg legte. Dazwischen trug sich Leon Lock (30.) in die Torschützenliste ein. Mit einer komfortablen 3:0-Führung im Rücken kontrollierte Griesingen auch im zweiten Durchgang das Tempo nach Belieben. Timo Hildenbrand (71.) und Raphael Brunner (80.) machten den Kantersieg schließlich perfekt. Pappelau-Beiningen fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die Offensivkraft der Hausherren und musste eine herbe Schlappe einstecken.

SG Oberdischingen/Ersingen – TSV Blaubeuren 4:0

Souverän und nie gefährdet – die SG Oberdischingen/Ersingen feierte einen deutlichen Heimsieg gegen den TSV Blaubeuren. André Demartin eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, bevor Niklas Guggenberger (36.) noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Blaubeuren bemühte sich zwar um Stabilität, konnte der spielerischen Klasse der Spielgemeinschaft an diesem Tag jedoch wenig entgegensetzen. In der Schlussviertelstunde machten Kim Knittel (72.) und Raphael Schirmer (80.) den Sack endgültig zu. Die SG überzeugte durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine solide Defensive, die über 90 Minuten hinweg kaum etwas zuließ. Ein rundum gelungener Nachmittag für die Hausherren.