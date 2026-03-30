SG Griesingen dreht auf, Söflingen in Torlaune und viele Unentschieden

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In einer von defensiver Stabilität geprägten Begegnung in Ulm gab am Ende eine einzige Szene den Ausschlag. Die Reserve der SSG Ulm 99 bemühte sich zwar um Spielkontrolle, doch die Gäste aus Schelklingen-Hausen agierten äußerst konzentriert. Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Zuschauer in der 20. Minute, als Daniel Kress zum 0:1 traf. In der Folge versuchten die Hausherren alles, um den Ausgleich zu erzwingen, bissen sich aber am disziplinierten Abwehrriegel des FV immer wieder die Zähne aus. Schelklingen-Hausen verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff und entführte so drei wertvolle Punkte.
Der SV Ringingen präsentierte sich vor heimischem Publikum in einer starken Verfassung und feierte einen souveränen Heimsieg. Die Weichen wurden bereits früh gestellt: Max Braunsteffer brachte die Hausherren in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Ringingen blieb am Drücker und erhöhte noch vor der Pause durch Raffael Götz (28.) auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste aus Einsingen kein dauerhaftes Mittel gegen die gut organisierte Heimelf. In der 67. Minute sorgte schließlich Florian Stöferle mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Ein Erfolg für Ringingen, die über die gesamte Spielzeit kaum Zweifel am Sieger aufkommen ließen.
In Ehingen setzte sich die SG Oberdischingen/Ersingen durch eine effektive Chancenverwertung und eine solide Defensive durch. Die Partie begann für die Gäste optimal, als André Demartin bereits in der 9. Minute zur frühen Führung traf. Türkgücü Ehingen bemühte sich im weiteren Verlauf um den Anschluss, doch die Spielgemeinschaft agierte in den Zweikämpfen äußerst präsent. In der zweiten Halbzeit sorgte eine Standardsituation für die Vorentscheidung: Fabian Guggenberger behielt in der 63. Minute vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 0:2-Endstand.
Ein hochemotionales Hin und Her bekamen die Zuschauer bei der Begegnung zwischen der SGM Schmiechtal/Alb und der SG Emerkingen/Ehingen-Süd zu sehen. Die Gäste gingen in der 18. Minute durch Daniel Haas in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand markierte. Nach dem Wiederanpfiff steigerte sich die SGM und kam durch Michael Müller (50.) zum Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Lucas Maier die Gäste in der 57. Minute erneut in Front brachte. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral und kämpften sich zurück in die Partie. Martin Gaus belohnte den Einsatz in der 71. Minute mit dem Treffer zum 2:2-Endstand. Am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte in einem intensiven Schlagabtausch.
Die SG Griesingen feierte einen abgeklärten Auswärtssieg, der vor allem durch eine starke Phase kurz vor und nach der Pause eingeleitet wurde. Lange Zeit hielt Heroldstatt defensiv gut dagegen, doch in der 45. Minute markierte Timo Hildenbrand den psychologisch wichtigen Führungstreffer für die Gäste. Im zweiten Durchgang suchten die Hausherren nach einer Antwort, wurden aber in der Schlussviertelstunde eiskalt erwischt. Lion Kamper avancierte zum Matchwinner, indem er mit einem Doppelschlag in der 76. und 78. Minute das Ergebnis auf 0:3 schraubte und damit alle Hoffnungen der Heimelf auf einen Punktgewinn zunichtemachte.
Besonders dramatisch gestaltete sich die Schlussphase in Blaubeuren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Leon Hirsch den SV Niederhofen in der 65. Minute mit 0:1 in Führung. Der TSV Blaubeuren warf in der Folge alles nach vorne und schien für seine Bemühungen belohnt zu werden, als Florian Dick in der 83. Minute der viel umjubelte Ausgleich gelang. Doch die hochemotionale Freude der Heimfans hielt nur kurz an: Fast im Gegenzug markierte Pascal Emich (86.) den Treffer zum 1:2 für Niederhofen. Die Gäste retteten diesen knappen Vorsprung über die verbleibenden Minuten und feierten einen glücklichen, aber leidenschaftlich erkämpften Auswärtserfolg.
Vor 250 Zuschauern entwickelte sich in Altheim ein intensives Duell. Die Gäste der SGM Kirchen erwischten einen Start nach Maß und schockten die Heimelf bereits in der 5. Minute durch das 0:1 von Lukas Sauter. Altheim zeigte sich jedoch unbeeindruckt von diesem frühen Rückstand und drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel mit einer beeindruckenden Offensivleistung. Hannes Werkmann (14.) und Jens Stimpfle (27.) stellten das Ergebnis auf 2:1, bevor erneut Hannes Werkmann in der 34. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Halbzeitstand erhöhte. In der zweiten Hälfte verteidigte Altheim die Führung konzentriert gegen die Bemühungen der Gäste und sicherte sich den Heimsieg in einem stimmungsvollen Rahmen.
In Ermingen bekamen die Zuschauer ein Spiel zu sehen, das primär von der taktischen Disziplin beider Abwehrreihen geprägt war. Sowohl der RSV Ermingen als auch der TSV Erbach legten den Fokus auf eine stabile Defensive, wodurch klare Einschussmöglichkeiten über die gesamten 90 Minuten Mangelware blieben. Das Geschehen spielte sich zumeist im hart umkämpften Mittelfeld ab, wo sich beide Teams gegenseitig neutralisierten. Da keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Impuls im Offensivspiel setzen konnte, blieb es am Ende bei einer torlosen Punkteteilung, mit der beide Seiten aufgrund ihrer fehlerfreien Defensivarbeit wohl leben können.
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In Asselfingen erlebten die Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel, das erst in der allerletzten Minute seine dramatische Entscheidung fand. Über die gesamte Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld, wobei keine der beiden Seiten entscheidende Lücken in der gegnerischen Hintermannschaft fand. Als sich bereits alles mit einer torlosen Punkteteilung abgefunden hatte, schlug der SV Lonsee doch noch zu. In der 90. Minute markierte Simon Wörz den viel umjubelten Siegtreffer zum 0:1. Während die Gäste den Last-Minute-Erfolg ausgiebig feierten, blieb den Hausherren nur die Enttäuschung über einen sicher geglaubten Punkt, der ihnen in letzter Sekunde entrissen wurde.
In einer von taktischer Disziplin geprägten Begegnung trennten sich Bermaringen und Berghülen mit einem torlosen Unentschieden. Beide Abwehrreihen agierten äußerst konzentriert und ließen über die gesamten 90 Minuten kaum nennenswerte Einschussmöglichkeiten zu. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen im Zentrum, wobei der entscheidende Impuls im Offensivspiel auf beiden Seiten ausblieb. So stand am Ende ein Remis, mit dem beide Teams aufgrund ihrer stabilen Defensivarbeit wohl leben können, auch wenn die Fans vergeblich auf den emotionalen Höhepunkt eines Tores warteten.
In Thalfingen gab ein einziger Treffer in der ersten Halbzeit den Ausschlag für den Heimerfolg. Moritz Moik brachte die Hausherren in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Im weiteren Verlauf der Partie bemühte sich Bernstadt unermüdlich um den Ausgleich, biss sich aber immer wieder an der Thalfinger Defensive die Zähne aus. Die Schlussphase wurde noch einmal hochemotional, als Lars Frindt (86.) aufseiten des SV Thalfingen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die verbleibende Zeit und sicherten sich die drei Punkte.
Die Begegnung wurde zur großen Show eines einzelnen Akteurs. Mehmet Levet avancierte zum absoluten Matchwinner für den TSV Westerstetten, indem er alle drei Treffer des Tages erzielte. Den Grundstein legte er in der 29. Minute mit dem 1:0-Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel war die Neu-Ulmer Reserve nicht in der Lage, ihn entscheidend zu stoppen. Mit zwei weiteren Toren in der 57. und 65. Minute machte Levet seinen Hattrick perfekt und sorgte für klare Verhältnisse. Die Gäste fanden an diesem Tag kein spielerisches Mittel gegen die effektive Spielweise der Hausherren.
Eine Nullnummer bekamen die Zuschauer in Ballendorf zu sehen. Sowohl die Fortuna als auch der SV Nersingen legten den Fokus primär auf eine gesicherte Defensive. Klare Torchancen blieben über weite Strecken Mangelware, da beide Teams sehr tief standen und auf Konter lauerten, die jedoch selten konsequent zu Ende gespielt wurden. In einer fairen, aber spielerisch eher verhaltenen Partie teilten sich beide Mannschaften am Ende die Punkte, was den Spielverlauf über die gesamte Distanz treffend widerspiegelte.
An Dramatik kaum zu überbieten war die Schlussphase in Albeck. Der TSV Pfuhl ging kurz vor der Pause durch David Bayer (43.) in Führung, doch die SGM antwortete praktisch im Gegenzug durch Mirhad Mehanovic (45.). Lange blieb es beim 1:1, ehe die Begegnung in den letzten Minuten völlig verrückt spielte. Christian Hauff schien in der 87. Minute mit dem 2:1 den Heimsieg für die SGM perfekt gemacht zu haben. Doch der TSV Pfuhl gab nicht auf: Tief in der Nachspielzeit, in der 97. Minute, war es erneut David Bayer, der den hochemotionalen Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte und seiner Mannschaft einen späten Punkt rettete.
Das Duell zwischen Neenstetten und Weidenstetten endete ohne Torerfolg. In einer intensiv geführten Begegnung schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden, doch die Genauigkeit im letzten Drittel fehlte auf beiden Seiten. Während die Abwehrreihen jeweils ein großes Lob für ihre Standhaftigkeit verdienten, agierten die Offensivabteilungen glücklos. So blieb es am Ende beim dritten torlosen Unentschieden dieses Spieltags, was den harten Kampf im Mittelfeld ohne spielerische Krönung verdeutlichte.
In Söflingen erlebten die Zuschauer eine wahre Machtdemonstration der Hausherren. Die TSG überrollte den SV Oberelchingen förmlich und sorgte bereits in der ersten Halbzeit für eine Vorentscheidung durch Treffer von Mohammad Alkadran (3.), Moritz Fichter (10.), Benjamin Nolle (23.), Rafael Glöggler (31.) und Florian Zumsteg (36.). Nach dem Seitenwechsel gelang Daniel Dannerbauer (53.) lediglich der Ehrtreffer für die Gäste. Trotz einer Roten Karte für Torschütze Rafael Glöggler (73.) ließ Söflingen in Unterzahl nichts mehr anbrennen. Florian Zumsteg (73.) per Foulelfmeter und David Schupp (80.) schraubten das Ergebnis schließlich auf 7:1 in die Höhe.
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Vor 150 Zuschauern entwickelte sich in Gerlenhofen eine intensive Partie, in der die Hausherren am Ende das glücklichere Ende für sich hatten. Den Grundstein legte Julian Fent, der in der 29. Minute zur Führung traf. Regglisweiler kam jedoch motiviert aus der Kabine und belohnte sich in der 55. Minute durch den Ausgleich von Denis Niederbacher. In der Folge suchten beide Teams die Entscheidung. Den emotionalen Höhepunkt erlebten die Fans in der 73. Minute, als Yusuf Uslu das erlösende 2:1 erzielte. Gerlenhofen verteidigte diesen knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff und sicherte sich drei wichtige Punkte.
In einer von taktischer Disziplin und harter Zweikampfführung geprägten Begegnung gab bereits ein früher Moment in der Anfangsphase den Ausschlag. Die Zuschauer sahen ein Spiel, in dem beide Abwehrreihen wenig zuließen. Die Entscheidung fiel bereits in der 10. Minute: Kelmend Krasniqi behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:1. In der verbleibenden Spielzeit bemühte sich der SV Beuren unermüdlich um den Ausgleich, biss sich aber am stabilen Abwehrverbund der Gäste immer wieder die Zähne aus. Altenstadt entführte die Punkte dank einer konzentrierten Defensivleistung.
Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Bellenberg, wo die Entscheidung erst in der allerletzten Minute fiel. Die Hausherren gingen in der 24. Minute durch einen Foulelfmeter von Noah Ott in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand markierte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gelang Daniel Jocic (49.) der Ausgleich für die Staiger Reserve. Als sich bereits alles mit einer Punkteteilung abgefunden hatte, schlug die Stunde von Marlon Capuano: In der 90. Minute erzielte er den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer und sorgte für hochemotionale Szenen auf dem Platz.
Die Sportfreunde Illerrieden feierten einen souveränen Heimsieg und ließen über die gesamte Spielzeit kaum Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Bereits in der 10. Minute stellte Marco Nohr die Weichen auf Sieg. Illerberg/Thal bemühte sich zwar um Entlastung, doch die Hausherren blieben das spielbestimmende Team. Im zweiten Durchgang sorgten Nico Brugger (53.) und Nils Gräupel (70.) für klare Verhältnisse. Mit diesem 3:0-Erfolg belohnte sich Illerrieden für eine konzentrierte Mannschaftsleistung, während die Gäste an diesem Tag kein Mittel gegen die offensive Wucht der SF fanden.
In Weißenhorn sahen die Zuschauer eine moralische Meisterleistung der Hausherren. Der TSV Holzheim erwischte einen Blitzstart durch Jonas Löbert (6.) und schien nach dem 0:2 von Dennis Krüger in der 70. Minute bereits wie der sichere Sieger. Doch Weißenhorn gab sich nicht auf und startete eine hochemotionale Schlussoffensive. Innerhalb von nur drei Minuten drehte die Heimelf die Stimmung: Till Fahrenschon (77.) und Gjentijan Haxhijaj (80.) glichen zum 2:2 aus. In einer hektischen Schlussphase suchten beide Teams den Lucky Punch, doch es blieb bei der Punkteteilung, die sich für Weißenhorn wie ein Sieg anfühlen dürfte.
In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie teilten sich die SGM Ingstetten/Schießen und der SV Oberroth die Punkte. Die Gäste gingen in der 21. Minute durch Tim Geyer in Führung und verteidigten diesen Vorsprung mit viel Einsatz bis tief in die zweite Halbzeit. Die SGM erhöhte in der Schlussphase den Druck merklich und suchte unermüdlich nach der Lücke in der Oberrother Hintermannschaft. In der 77. Minute gelang schließlich Matthias Schneider der Ausgleich zum 1:1. In den letzten Minuten neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim Unentschieden blieb.
Ein bitteres Ende für den FC Silheim und hochemotionaler Jubel bei Esperia Italia – so lässt sich die Partie vor 86 Zuschauern zusammenfassen. Silheim agierte über weite Strecken sehr konzentriert und ging in der 31. Minute durch Alexander Emperle in Führung. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Hausherren diesen knappen Vorsprung über die Zeit retten. Doch in der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: In der 93. Minute schlug Ismail Cini zu und markierte den Ausgleich für die Gäste aus Neu-Ulm. Damit entriss Esperia dem FC Silheim in letzter Sekunde zwei sicher geglaubte Punkte.
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