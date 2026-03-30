SG Griesingen dreht auf, Söflingen in Torlaune und viele Unentschieden

In einer von defensiver Stabilität geprägten Begegnung in Ulm gab am Ende eine einzige Szene den Ausschlag. Die Reserve der SSG Ulm 99 bemühte sich zwar um Spielkontrolle, doch die Gäste aus Schelklingen-Hausen agierten äußerst konzentriert. Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Zuschauer in der 20. Minute, als Daniel Kress zum 0:1 traf. In der Folge versuchten die Hausherren alles, um den Ausgleich zu erzwingen, bissen sich aber am disziplinierten Abwehrriegel des FV immer wieder die Zähne aus. Schelklingen-Hausen verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff und entführte so drei wertvolle Punkte.

SV Ringingen – TSV Einsingen 3:0

Der SV Ringingen präsentierte sich vor heimischem Publikum in einer starken Verfassung und feierte einen souveränen Heimsieg. Die Weichen wurden bereits früh gestellt: Max Braunsteffer brachte die Hausherren in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Ringingen blieb am Drücker und erhöhte noch vor der Pause durch Raffael Götz (28.) auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste aus Einsingen kein dauerhaftes Mittel gegen die gut organisierte Heimelf. In der 67. Minute sorgte schließlich Florian Stöferle mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Ein Erfolg für Ringingen, die über die gesamte Spielzeit kaum Zweifel am Sieger aufkommen ließen.

TSV Türkgücü Ehingen – SG Oberdischingen/Ersingen 0:2

In Ehingen setzte sich die SG Oberdischingen/Ersingen durch eine effektive Chancenverwertung und eine solide Defensive durch. Die Partie begann für die Gäste optimal, als André Demartin bereits in der 9. Minute zur frühen Führung traf. Türkgücü Ehingen bemühte sich im weiteren Verlauf um den Anschluss, doch die Spielgemeinschaft agierte in den Zweikämpfen äußerst präsent. In der zweiten Halbzeit sorgte eine Standardsituation für die Vorentscheidung: Fabian Guggenberger behielt in der 63. Minute vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 0:2-Endstand.

SGM Schmiechtal/Alb – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 2:2

Ein hochemotionales Hin und Her bekamen die Zuschauer bei der Begegnung zwischen der SGM Schmiechtal/Alb und der SG Emerkingen/Ehingen-Süd zu sehen. Die Gäste gingen in der 18. Minute durch Daniel Haas in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand markierte. Nach dem Wiederanpfiff steigerte sich die SGM und kam durch Michael Müller (50.) zum Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Lucas Maier die Gäste in der 57. Minute erneut in Front brachte. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral und kämpften sich zurück in die Partie. Martin Gaus belohnte den Einsatz in der 71. Minute mit dem Treffer zum 2:2-Endstand. Am Ende teilten sich beide Mannschaften die Punkte in einem intensiven Schlagabtausch.

SC Heroldstatt – SG Griesingen 0:3

Die SG Griesingen feierte einen abgeklärten Auswärtssieg, der vor allem durch eine starke Phase kurz vor und nach der Pause eingeleitet wurde. Lange Zeit hielt Heroldstatt defensiv gut dagegen, doch in der 45. Minute markierte Timo Hildenbrand den psychologisch wichtigen Führungstreffer für die Gäste. Im zweiten Durchgang suchten die Hausherren nach einer Antwort, wurden aber in der Schlussviertelstunde eiskalt erwischt. Lion Kamper avancierte zum Matchwinner, indem er mit einem Doppelschlag in der 76. und 78. Minute das Ergebnis auf 0:3 schraubte und damit alle Hoffnungen der Heimelf auf einen Punktgewinn zunichtemachte.

TSV Blaubeuren – SV Niederhofen 1:2

Besonders dramatisch gestaltete sich die Schlussphase in Blaubeuren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Leon Hirsch den SV Niederhofen in der 65. Minute mit 0:1 in Führung. Der TSV Blaubeuren warf in der Folge alles nach vorne und schien für seine Bemühungen belohnt zu werden, als Florian Dick in der 83. Minute der viel umjubelte Ausgleich gelang. Doch die hochemotionale Freude der Heimfans hielt nur kurz an: Fast im Gegenzug markierte Pascal Emich (86.) den Treffer zum 1:2 für Niederhofen. Die Gäste retteten diesen knappen Vorsprung über die verbleibenden Minuten und feierten einen glücklichen, aber leidenschaftlich erkämpften Auswärtserfolg.

SG Altheim – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 3:1

Vor 250 Zuschauern entwickelte sich in Altheim ein intensives Duell. Die Gäste der SGM Kirchen erwischten einen Start nach Maß und schockten die Heimelf bereits in der 5. Minute durch das 0:1 von Lukas Sauter. Altheim zeigte sich jedoch unbeeindruckt von diesem frühen Rückstand und drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel mit einer beeindruckenden Offensivleistung. Hannes Werkmann (14.) und Jens Stimpfle (27.) stellten das Ergebnis auf 2:1, bevor erneut Hannes Werkmann in der 34. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Halbzeitstand erhöhte. In der zweiten Hälfte verteidigte Altheim die Führung konzentriert gegen die Bemühungen der Gäste und sicherte sich den Heimsieg in einem stimmungsvollen Rahmen.

RSV Ermingen – TSV Erbach 0:0

In Ermingen bekamen die Zuschauer ein Spiel zu sehen, das primär von der taktischen Disziplin beider Abwehrreihen geprägt war. Sowohl der RSV Ermingen als auch der TSV Erbach legten den Fokus auf eine stabile Defensive, wodurch klare Einschussmöglichkeiten über die gesamten 90 Minuten Mangelware blieben. Das Geschehen spielte sich zumeist im hart umkämpften Mittelfeld ab, wo sich beide Teams gegenseitig neutralisierten. Da keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Impuls im Offensivspiel setzen konnte, blieb es am Ende bei einer torlosen Punkteteilung, mit der beide Seiten aufgrund ihrer fehlerfreien Defensivarbeit wohl leben können.