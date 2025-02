SG Griesbach: Bezirksliga-Stürmer Huber rückt an die Seite von Hoch

Andreas Hoch wird das Team ein weiteres Jahr als Trainer an der Seitenlinie betreuen. Trotz schwieriger Hinrunde, ist die sportliche Leitung um Mathias Hösl und Johannes Schandl sehr zufrieden mit der Arbeit und Herangehensweise des Übungsleiters. Bereits vor der Saison war klar, dass es 2024/2025 wieder knallhart gegen den Abstieg gehen wird. Leider wurden einige Punkte unnötig abgegeben, weshalb man als Vorletzter in Kreisklasse Dingolfing überwintert.





Umso erfreuter zeigt man sich im Lager der Spielgemeinschaft, dass ab Sommer Maxi Huber seine Fußballschuhe wieder für die SG schnüren wird und damit Chefanweiser Hoch als spielender Co-Trainer assistiert. Der gebürtige Griesbacher war 2015/2016 maßgeblich am Gewinn der A-Klassen-Meisterschaft beteiligt und in den folgenden Jahren einer der gefährlichsten Stürmer in der Kreisklasse. Seine fußballerischen Fähigkeiten weckten Interesse höherklassiger Vereine und so zog es den Stürmer in die Bezirksliga zum TSV Vilsbiburg und anschließend zum FC Teisbach. Bei beiden Stationen war Huber stets Stammspieler und entwickelte sich zu einen gestandenen Bezirksligakicker. Mit seinem Torinstinkt und seiner höherklassigen Erfahrung wird er die SG-Truppe enorm verstärken.