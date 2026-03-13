SG Gretesch/Osnabrücker SC will gegen Meppen II zurück in die Spur

– Foto: Andreas LITZE Richter

Nach einem durchwachsenen Start ins Pflichtspieljahr will die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC gegen den SV Meppen II wieder überzeugen. Während die Gastgeberinnen ihre defensive Stabilität bestätigen möchten, hofft Meppen auf eine Überraschung beim Favoriten.

Am Sonntag, 15. März, trifft die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf den SV Meppen II. Die Gastgeberinnen gehen als Tabellendritter mit 30 Punkten in die Partie, während Meppen II mit sieben Punkten im Tabellenkeller rangiert.

Trotz der guten Platzierung sieht Greteschs Trainer Johannes Müller seine Mannschaft noch nicht dort, wo sie nach der Winterpause stehen wollte. „Da unsere Vorbereitung durchwachsen war und einige Testspiele ausgefallen sind, sind wir aktuell nicht da, wo wir stehen wollten. Das hat man letzte Woche in Bunnen gesehen, da haben wir uns eindeutig auch mehr ausgerechnet.“

Der kommende Gegner sei dabei nicht zu unterschätzen. „Meppen schätze ich deutlich stärker ein als in der Hinserie. Zum einen wird sich der Trainerwechsel bemerkbar machen, zum anderen wird die Mannschaft aus der Hinserie einiges gelernt haben.“

Für seine Mannschaft sieht Müller klare Aufgaben für das Heimspiel: „Für uns geht es daher darum, defensiv wieder so stabil zu stehen wie gegen Bunnen, diesmal aber vorne mehr Durchschlagskraft zu entwickeln.“ Personell kann der Trainer dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen: „Personell sieht es bei uns aktuell gut aus, mit Ausnahme der Langzeitverletzten sind alle an Bord.“

Auch beim Gegner ist der Respekt vor der Aufgabe groß. Meppens Co-Trainer Rainer Twenning verweist auf die defensive Stärke der Gastgeberinnen: „Mit Gretesch erwartet uns eine Mannschaft aus den Top drei. Lediglich acht Gegentore in 15 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Wenn wir gegen den Favoriten etwas Zählbares mitnehmen wollen, brauchen wir einen guten Tag inklusive einer geschlossenen Mannschaftsleistung.“

Die Vorzeichen sind damit klar verteilt: Gretesch geht als Favorit in die Begegnung, während Meppen II versuchen wird, mit einer kompakten Teamleistung für eine Überraschung zu sorgen. Für beide Teams könnte das Spiel wichtige Impulse für den weiteren Verlauf der Saison setzen.