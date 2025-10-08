SG Grebenau/Schwarz dankt Sponsoren

Grebenau (cnf). Bei der SG Grebenau/Schwarz fand kürzlich ein großes Sponsorentreffen statt. Im Vorfeld hatte Fußball-Abteilungsleiter Benjamin Frick rund 13.000 Euro an Spenden gesammelt – ein beeindruckender Betrag, der der gesamten Spielgemeinschaft zugutekommt.

Dank dieser Unterstützung konnten sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft – aktiv in der Fußball-Kreisliga A und B Alsfeld – sowie die Schiedsrichter der SG mit neuer Trainingsausstattung ausgestattet werden. Jedes Team erhielt eine Trainingsjacke, ein Shirt und einen Zipp-Pulli im einheitlichen Vereinsdesign.

Darüber hinaus finanzierte die Frick Gruppe zwei komplette Trikotsätze für Heim- und Auswärtsspiele – ein weiterer Schritt hin zu einem professionellen und geschlossenen Auftritt der SG. „Ein besonderer Dank gilt allen Sponsoren, die mit ihrem Beitrag diese Anschaffungen ermöglicht haben“, sagte Benjamin Frick im Namen des Vereins.