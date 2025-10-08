SG Grebenau/Schwarz dankt Sponsoren

Grebenau (cnf). Bei der SG Grebenau/Schwarz fand kürzlich ein großes Sponsorentreffen statt. Im Vorfeld hatte Fußball-Abteilungsleiter Benjamin Frick rund 13.000 Euro an Spenden gesammelt – ein beeindruckender Betrag, der der gesamten Spielgemeinschaft zugutekommt.
Dank dieser Unterstützung konnten sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft – aktiv in der Fußball-Kreisliga A und B Alsfeld – sowie die Schiedsrichter der SG mit neuer Trainingsausstattung ausgestattet werden. Jedes Team erhielt eine Trainingsjacke, ein Shirt und einen Zipp-Pulli im einheitlichen Vereinsdesign.
Darüber hinaus finanzierte die Frick Gruppe zwei komplette Trikotsätze für Heim- und Auswärtsspiele – ein weiterer Schritt hin zu einem professionellen und geschlossenen Auftritt der SG. „Ein besonderer Dank gilt allen Sponsoren, die mit ihrem Beitrag diese Anschaffungen ermöglicht haben“, sagte Benjamin Frick im Namen des Vereins.
Die Hauptsponsoren, deren Logos auch auf den neuen Outfits zu sehen sind, sind: Frick Gruppe, Heizungstechnik Krug, Getränke-Großhandel Thomanek, Gaststätte Jöckel, Erhard Weiß, Bauernbrotbäckerei Rüffer, Paracelsus-Apotheke, Zimmerei Eifert, Event-Veranstaltungstechnik sowie der Getränkehandel Geißel. Ein besonderer Dank geht zudem an Sport Müller (Alsfeld) für Bestellung, Beflockung und Bereitstellung der Ausstattung sowie an die HFL Studios für die professionelle Foto-Präsentation.
Auch viele weitere Partner unterstützen die SG seit Jahren: Heiztechnik Schmidt, Fahrschul-LKW-Vermietung Eckstein, GMS, PBS, Schmalrollen, Reifen Willig, Steuerberater Alexander Hahn, Physio-Center Grebenau, Klaus Krug, Gasthaus Zur Hardtmühle, TCK Kunststoffverarbeitung, Fleischerei Ziesche, Fahrschule Ratz und Kreuzer & Noll GmbH. Mit ihrer großzügigen Hilfe setzen alle Beteiligten "ein starkes Zeichen für regionalen Zusammenhalt und die Zukunft des Vereins", teilt die SG mit.