SG Grattersdorf setzt auf Andreas Kiefl Ehemaliger Bezirksliga-Keeper tritt beim A-Klassisten seine erste Trainerstation im Herrenbereich an von Tobias Wittenzellner · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Andreas Kiefl coacht künftig die SG Grattersdorf/Auerbach II. – Foto: Harry Rindler

Die SG Grattersdorf/Auerbach II hat eine turbulente Saison 2025/26 hinter sich. Nach der Trennung von Spielertrainer Stefan Gallmaier Ende des vergangenen Jahres übernahm Fritz Röhrl interimsmäßig das Kommando, dieser warf jedoch nach nur wenigen Wochen wieder das Handtuch. Nicht zuletzt deshalb blieb die 2024 gegründete SG als Tabellensiebter in der A-Klasse Grafenau etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nun haben die Verantwortlichen die Weichen für die Zukunft gestellt und mit Andreas Kiefl (42) einen neuen Coach installiert.

"Ich habe bereits 2014 die C-Lizenz mit dem Gedanken erworben, dass ich nach meiner aktiven Spielerkarriere als Trainer dem Fußball erhalten bleibe. Ich bin seit meiner Kindheit ein positiv Fußballverrückter und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meine eigene Herrenmannschaft trainieren und die eigenen Ideen umsetzen möchte. Als die Anfrage von der SG Grattersdorf/Auerbach II kam, musste ich nicht lange überlegen. Der Verein bietet gute Voraussetzungen und sportliche Möglichkeiten, um die jungen Spieler weiterzuentwickeln und erfolgreichen Fußball spielen zu lassen. Nachdem ich das Umfeld sehr gut kenne, bin ich voller Vorfreude und hochmotiviert", informiert Kiefl, der von 2016 bis 2019 beim SV Auerbach zwischen den Pfosten stand und dem Verein auch danach als Torwarttrainer erhalten blieb. Zuletzt war der 42-Jährige in derselben Funktion sowie als Backup-Keeper beim SV Kirchberg im Wald aktiv. Zuvor fungierte er bei seinem Heimatverein TSV Blaibach als A- bzw. C-Jugendtrainer sowie beim SV Prackenbach als Torwarttrainer. "Mit Andi Kiefl konnten wir einen altbekannten Weggefährten als Trainer gewinnen. Er wird bei uns seine ersten Erfahrungen als hauptverantwortlicher Trainer sammeln, und wir freuen uns sehr, ihm diese Chance zu ermöglichen. Wir sind überzeugt, mit Andi einen Trainer gewonnen zu haben, der sowohl menschlich als auch fachlich hervorragend zu unserem Verein passt und die Mannschaft erfolgreich weiterentwickeln wird. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm viel Erfolg und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft", lassen die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft verlauten.