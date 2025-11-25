SG Grattersdorf gibt Stefan Gallmaier Laufpass

Dennoch ist das Gallmaier-Engagement nach nur einem knappen Jahr bereits wieder Geschichte. "Im sportlichen Bereich hat es Dinge gegeben, die nicht gepasst haben. Deshalb haben wir uns entschieden, die Zusammenarbeit mit Stefan vorzeitig zu beenden. Wir bedanken uns für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute", sagt Rafael Kraus, der selbst zu den Leistungsträgern des Teams gehört und zudem die Position des Sportlichen Leiters bekleidet.





Für Stefan Gallmaier kam die Demission unerwartet: "Ich war etwas überrascht als mir mitgeteilt wurde, dass der Verein nicht mehr mit mir weitermachen möchte. Ich habe mich schon darauf gefreut, im Frühjahr nochmal gemeinsam mit den Jungs einen Angriff Richtung des zweiten Rang zu starten. Natürlich akzeptiere ich aber die Entscheidung und wir gehen keinesfalls im Bösen auseinander. Ich wünsche der Mannschaft noch viel Erfolg für die Frühjahrsrunde und hoffe, dass aus der guten Ausgangslage, die wir uns erarbeitet haben, noch das Maximum herausgeholt werden kann."





Wer bei den SG-Kickern künftig das Kommando vorgeben wird, ist noch nicht entschieden. "Wir arbeiten an einer Lösung und hoffen, zeitnah Vollzug vermelden zu können", informiert Rafael Kraus. Der geschasste Stefan Gallmaier hat nicht vor, eine längere Pause einzulegen: "Wie es bei mir weitergeht, ist noch komplett offen. Ich möchte aber definitiv als Trainer weitermachen."