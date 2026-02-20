SG Grafing/Aßling verliert trotz drei Traumtoren Testspielauftakt im Schnee von Julia Moaca · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Kuschelversuch abgeblockt: SG-Spielerin Lisa Weigel (rot) behauptet lieber den Ball. – Foto: Stefan Rossmann

Die SG Grafing/Aßling startet mit einer Niederlage in die Vorbereitung. Jetzt soll ein Trainingslager am Gardasee den Klassenerhalt sichern.

Drei „schöne Tore“ haben die Fußballerinnen von der SG Grafing/Aßling bei der 3:5-Heimniederlage gegen den Turnerbund München II erzielt, berichtet Trainer Damir Barisic. Beim ersten Testspiel der Wintervorbereitung war dem Trainer wichtig, dass „sich niemand verletzt“. So habe er vor Spielbeginn das Spielfeld von Schnee freigeräumt. Früh im Spielverlauf verletzte sich dann aber doch eine Spielerin: Marion Löwer geriet in einen Zweikampf und wurde wegen einer Verletzung am Knie ausgewechselt. Da sie bereits eine Knieverletzung gehabt hatte, wollte sie laut Trainer nichts riskieren. Für das Auswärtsspiel am Samstag (18 Uhr) gegen die SpVgg Attenkirchen (Bezirksliga) ist der Kader „gut aufgestellt“, so Barisic.

Das Testspiel habe gut angefangen, sei im weiteren Verlauf aber nicht optimal gelaufen. „Manche waren nicht so oft im Training“, das habe er während des Spiels gemerkt. Barisic zeigt sich zuversichtlich: „Wir sind gerade gestartet und es war nur das erste Spiel.“ Mit drei Einheiten pro Woche und Trainingslager zum Klassenerhalt Seine Priorität für die kommende Rückrunde ist der Klassenerhalt. „Ich bin mir sicher, dass wir unser Ziel erreichen werden“, zeigt sich Barisic zuversichtlich, den Rückstand von sechs Punkten auf das rettende Ufer aufholen zu können.