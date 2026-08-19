SG Grafing/Aßling findet keine Testspielgegner mehr vor Saisonstart

Julia Hartl hat ihre Qualität bereits gezeigt. – Foto: BFC Wolfratshausen/FuPa Oberba

Die Fußballerinnen aus Grafing und Aßling haben kein Glück mit ihren Testspielen. Nachdem bereits die Partie gegen 1860 München abgesagt werden musste, fiel nun auch die Partie gegen den Turnerbund München aus. Den Freundschaftsvergleich bei der SG Babensham bestritten die Spielerinnen von Aleksander Dimitrijevic mit einer aus Team eins und zwei gemischten Elf.

„Das war aber so geplant“, ließ der SG-Coach wissen. „Die Jüngeren sollen bisserl höhere Luft schnuppern.“ Wobei er auch den B-Juniorinnen Giulia Capobianco und Marina Heiler Einsatzminuten gab. „Fußballerisch sind sie gut ausgebildet, körperlich fehlt’s noch ein wenig“, so Dimitrijevic, „aber sie haben es richtig gut gemacht“. Nicht zuletzt, da Heiler nach dem 1:0 durch Eva Bürgmayr (15.) und dem 2:1 von Sandra Seibold, die auch den 4:1-Endstand besorgte (64.), zum 3:1 erfolgreich war (61.).