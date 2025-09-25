SG GO macht wichtigen Schritt – auch Bordesholm trotz 3:5

Der TSV Bordesholm hat am Dienstagabend ein interessantes und torreiches Verbandsliga-Spiel gegen die SG Oldenburg/Göhl mit 3:5 (1:3) verloren. Vor 40 Zuschauern entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit spielbestimmenden Phasen der Gäste, die am Ende die besseren Antworten parat hatten. Bei der weitesten Auswärtsfahrt der Ostholsteiner gab es für die bisher oft personell unterbesetzte SG GO Unterstützung aus der Liga. OSV-Cheftrainer Florian Stahl wirkte aktiv und mit zwei Toren sehr erfolgreich mit. Zudem Keeper Mike Benecke, Marvin Müller und Stürmer Thorge Salke. Bei den Gastgebern musste im Kellerduell aufgrund fehlender Alternativen an Torhütern Abwehrspieler Jan Chélard die Position zwischen den Pfosten einnehmen.

„Eine 5:3-Niederlage gegen Oldenburg-Göhl auf dem Dienstagabend, was aus meiner Sicht aber ein Spiel auf Augenhöhe war über die 90 Minuten. Es war ein offener Schlagabtausch, die anwesenden Zuschauer sind, glaube ich, nicht anderer Meinung gewesen, wenn man das so sagen darf“, erklärte Bordesholms Chefcoach Daniel Blum.

Die Gastgeber lassen sich durch den frühen Rückstand, den Florian Stahl nach einem Eckball erzielte, nicht von ihrem Matchplan abbringen. „Aber die ganze Zeit muss man wirklich sagen, Bordesholm ist auch gut im Spiel und vor allen Dingen läuferisch sehr, sehr stark. Wir haben uns das Leben durch das frühe Anlaufen der Bordesholmer tatsächlich relativ schwer gemacht, was wir eigentlich nicht wollten. So mussten wir viele lange Bälle spielen“, kommentierte Jens Theuerkauf. Der Co-Trainer der SG hatte spielbestimmende Phasen der eigenen Elf in der ersten Halbzeit gesehen. Und den Doppelschlag zum 3:1 kurz vor der Pause. Erst verwandelte Stahl einen Elfmeter zur 2:1-Führung, dann erhöhte Yannick Radzwill auf 3:1.

Bordesholm hält am Credo fest

„Dann gehen wir mit 3:1 in die Pause. Die Jungs sind aber trotzdem hoch motiviert und haben auch gesehen, was sie bringen können und wie sie mit Ball und gegen den Ball arbeiten können. Wenn wir in der ersten Hälfte ein bisschen konsequenter und ein bisschen zielstrebiger gewesen wären, hätten wir da auch das eine oder andere Tor mehr schießen können in meinen Augen“, lautete das Zwischenfazit von Blum, dessen Team nach der Halbzeit an ihrem Fußball-Credo festhält.

Yannick Radzwill und Connir Prüß machen den Deckel drauf

Ein Freistoß von Radzwill und das 5:1 durch Connor Prüß besiegeln die Niederlage für das Schlusslicht der Verbandsliga Ost. In der nachgeholten Partie des 3. Spieltages muss die gute Moral des TSV Bordesholm gelobt werden. Trotz des klaren Rückstandes gab es keinen Deut an Resignation, was auch belohnt wurde.

Zwei späte Treffer für tolle TSV-Moral

„Dann schießen wir noch zwei schöne Tore, einmal Direktabnahme in den Winkel und einmal ist der Oldenburger Keeper zur Klärung rausgekommen, stand ein bisschen zu weit offen und Nikolai lupft das Ding aus, ich würde sagen 35 Meter relativ passgenau unter die Latte. Auf dem Papier eine Niederlage für uns, aber intern trotzdem wieder ein richtiger Schritt“, zog Daniel Blum Positives aus der Begegnung.