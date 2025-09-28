SG Gerzen/Aham zieht mit 1:2 den Kürzeren

– Foto: Georg Zangenfeind

In einem intensiven und über weite Strecken ausgeglichenen Spiel der A-Klasse Gangkofen musste sich die SG Gerzen/Aham am Sonntag auf heimischem Platz der SG Kirchberg/Taufkirchen (alias SG Mertsee) mit 1:2 geschlagen geben. Beide Mannschaften lieferten sich ein kämpferisches Duell mit wenigen klaren Torchancen – das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf treffend wider. Die Gäste nutzten bereits in der 10. Minute die erste Unachtsamkeit der Heimelf: Alexander Spanngruber tauchte frei vor Torhüter Matthias Liebl auf und schob abgeklärt ins lange Eck zum 0:1 ein. Mertsee blieb bis zehn Minuten vor der Pause die etwas aktivere Mannschaft. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Gerzen/Aham die große Chance zum Ausgleich: Andreas Krautner kam nach Zuspiel von Christian Högl freistehend zum Abschluss, doch sein Schuss aus acht Metern landete direkt in den Armen des Gästekeepers.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das enge Spiel mit viel Einsatz auf beiden Seiten fort. In der 67. Minute belohnte sich die Gruber-Truppe für ihren Einsatz: Nach einer Ecke von Andre Rossek landete der Ball im Strafraumgewühl bei Max Moser, der aus kurzer Distanz zum 1:1 einschoss. Doch die Freude währte nur kurz – bereits fünf Minuten später nutzte Matthias Jung den vorhandenen Raum und traf aus kurzer Distanz zur erneuten Führung für die Gäste. In der Schlussphase versuchte Gerzen/Aham mit hohen Bällen in die Spitze noch einmal Druck aufzubauen, doch echte Torgefahr entstand daraus nicht mehr. Robert Czech wurde kurz vor Schluss nach hartem Foulspiel vom souverän leitenden Richard Riebesecker zehn Minuten vom Feld geschickt. Am Ende geht die knappe Niederlage in Ordnung, da Mertsee die entscheidenden Momente konsequenter nutzte.