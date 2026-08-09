SG Gerzen/Aham holt die ersten Punkte

– Foto: Georg Zangenfeind

Mit einem 3:0-Heimerfolg gegen die DJK Adlkofen II hat die SG Gerzen/Aham die ersten Punkte der neuen Saison eingefahren. Für die Gäste war es nach dem spielfreien ersten Spieltag die Saisonpremiere. Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich in der Alex-Sonntag-Arena allerdings keine hochklassige Begegnung. Vielmehr bewegte sich die Partie über weite Strecken auf überschaubarem A-Klassen-Niveau, wobei die SG die entscheidenden Akzente setzte und am Ende verdient als Sieger vom Platz ging. Überschattet wurde die erste Halbzeit von einer Verletzungsunterbrechung. Adlkofens Adrian Atici zog sich eine Schulterverletzung zu und musste längere Zeit auf dem Feld behandelt werden. Die SG Gerzen/Aham wünscht ihm auf diesem Weg eine schnelle und vollständige Genesung.

Sportlich gingen die Gastgeber in der 19. Minute in Führung. Nach einem Freistoß aus halblinker Position und rund 23 Metern Torentfernung zirkelte Andre Rossek den Ball sehenswert direkt ins Netz und brachte seine Farben mit 1:0 in Front. Gerzen/Aham hatte die Partie anschließend weitgehend im Griff, durfte sich beim knappen Vorsprung aber auch nicht beschweren, als der Schiedsrichter nach einer Aktion von Jakob Frey im eigenen Strafraum weiterspielen ließ. Nach dem Seitenwechsel baute die SG ihren Vorsprung aus. In der 57. Minute wurde Andreas Krautner im Strafraum zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter zeigte unter Protesten der DJK auf den Punkt. Krautner übernahm selbst die Verantwortung und verwandelte souverän zum 2:0. Nur zehn Minuten später fiel bereits die Vorentscheidung. Nach einer Flanke von Markus Schöpf aus dem Halbfeld tauchte Fabian Gruber im Strafraum auf und schob den Ball in der 67. Minute zum 3:0 über die Linie. In der Schlussphase kontrollierte die SG das Geschehen im Verwaltungsmodus, ohne spielerisch glänzen. Bei besserer Chancenverwertung hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können.