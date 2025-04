SG Gerzen/Aham gegen Gangkofen II in Spiellaune

Auch im dritten Spiel nach der Winterpause konnte die SG Gerzen/Aham über weite Strecken überzeugen. Nach dem 3:1 Erfolg in Haarbach und dem 2:2 gegen Neufraunhofen II knüpfte das Blenninger-Team auch gegen den TSV Gangkofen II an die guten Leistungen an. Am Ende stand ein 5:0 Heimsieg in den Büchern.

Lediglich in der Anfangsphase der Partie musste man die eine oder andere brenzlige Situation überstehen. Mit zunehmender Spieldauer wuchs dann aber die Überlegenheit der Hausherren. Zuerst vergaben Tobias Gruber und Andre Rossek noch ihre Gelegenheiten. In der 41. Minute musste ein Eigentor des TSV nach Freistoßflanke von Max Moser für die 1:0 Pausenführung herhalten.