SG Germania arbeitet an der Zukunft

Der 25-Jährige, der auf Zeiten bei der TSG Wörsdorf und beim FC Bierstadt zurückblickt, steht beim Verbandsligisten Germania Okriftel in dieser Saison bislang mit 22 Einsätzen, fünf Toren und zwei Assists zu Buche. Weitere Zugänge würden folgen, kündigt Anagnostakis an und vertraut dabei weiter auf die Kontaktfelder von Volkan Yurtseven als Sportlichem Leiter. Auf jeden Fall für 2025/26 einen starken Kader formieren, das ist das Ansinnen. Unabhängig davon, ob die Germania im Endspurt noch ins Rennen um Platz zwei (berechtigt zur Teilnahme an der Gruppenliga-Aufstiegsrunde) eingreifen kann oder letztlich in der Kreisoberliga verbleibt.