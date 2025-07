SG Gergweis: Wolfgang Resch und Norbert Stadler gestalten Neuaufbau

"Leider hat sich die erhoffte sportliche Wende nach der Winterpause nicht eingestellt. Aus unterschiedlichsten Gründen sind uns in allen Mannschaftsteilen wichtige Spieler weggebrochen und viele A-Jugend-Spieler mussten in die Bresche springen und sollten sofort funktionieren, obwohl man diesen eigentlich eine Eingewöhnungszeit im Herrenbereich zugestehen hätte müssen. Hanse Bader konnte für diese missliche Ausgangslage nichts, hat sich dennoch nie unterkriegen lassen immer vollen Einsatz gezeigt. Am Ende stand jedoch der bittere, aber insgesamt leider auch verdiente Abstieg in die A-Klasse fest", berichtet SG-Sportchef Andreas Meier.





Vom Duo Resch / Stadler verspricht man sich einiges: "Der jetzige Trainerwechsel hat nichts damit zu tun, dass wir mit der Arbeit von Hans unzufrieden sind. Es hat jedoch mit dem Engagement durch Wolfgang Resch und Nobert Stadler eine Möglichkeit ergeben, die für unsere Spielgemeinschaft in der jetzigen Situation ein absoluter Gewinn ist, die wir als große Chance betrachten und mit der man vor allem auch für unsere jungen Spieler ein Zeichen setzen wollen. Woife und Nobs sind bestens bekannt, genießen - sowohl was ihre eigenen Leistungen als Spieler wie auch als Trainer betrifft - hohes Ansehen und kennen den Verein in- und auswendig. Beide wissen, in welcher Lage wir uns befinden und wo der Hebel anzusetzen ist. Durch das gute Verhältnis und die stets offene Kommunikation mit Hans konnten wir erreichen, dass er dem Verein als A-Jugendcoach und Torwarttrainer erhalten bleibt und so unsere zukünftigen Talente ausbildet. Mit Wolfe und Nobs gilt es nun mit dem jetzigen Kader und unserer guten Jugendarbeit wieder etwas aufzubauen. Allerdings ist diesbezüglich Geduld gefordert, damit das vorhandene Potenzial reifen und auf den Platz gebracht werden kann. Wir sind überzeugt, dass die beiden die richtigen Personen für den Neustart sind und es über kurz oder lang wieder erfolgreichere Zeiten für die SG Gergweis/Pörndorf geben wird", meint Meier.





Mit dem Derby bei der SpVgg Forsthart beginnt für die SG-Kicker am 27. Juli die Saison.