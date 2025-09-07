SG Gergweis wieder Spitzenreiter

Die Partie begann ausgeglichen, der Gast hatte die ersten guten Chancen. Ein Doppelschlag vor der Pause brachte die Heimelf auf die Siegerstraße: Beier wurde schön freigespielt und verwandelte im zweiten Versuch, Lobmeier verwandelte den "Rebound" nach einem Pfostenschuss von Greifenstein. Nach der Pause war die Heimelf die bessere Mannschaft, erspielte sich weitere Chancen und traf erneut durch Lobmeier und Weinberger zum 4:0-Endstand, mit dem man sich wieder auf den ersten Rang vorschob.