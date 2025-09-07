SG Gergweis wieder Spitzenreiter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Partie begann ausgeglichen, der Gast hatte die ersten guten Chancen. Ein Doppelschlag vor der Pause brachte die Heimelf auf die Siegerstraße: Beier wurde schön freigespielt und verwandelte im zweiten Versuch, Lobmeier verwandelte den "Rebound" nach einem Pfostenschuss von Greifenstein. Nach der Pause war die Heimelf die bessere Mannschaft, erspielte sich weitere Chancen und traf erneut durch Lobmeier und Weinberger zum 4:0-Endstand, mit dem man sich wieder auf den ersten Rang vorschob.