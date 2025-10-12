SG Gergweis sichert sich zuhause die Herbstmeisterschaft

Der Gast trat über die gesamte Spielzeit, auch bei 2-Tore-Rückstand, nie auf wie der sieglose Vorletzte einer Reserverunde. Ganz im Gegenteil: Mit weiten Bällen in die Spitze war Pleinting immer wieder gefährlich, traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte so zum Anschluss und hielt die Partie zumindest bis Mitte der 2. Hälfte offen. Die bessere Mannschaft war jedoch schon die Heimelf. Man ging von der ersten Minute weg konzentriert zu Werke, unterschätzte den Gegner nicht, konnte auch 3 (!) verletzungsbedingte Wechsel vor der Halbzeit kompensieren und hatte das Spiel spätestens mit dem 3:1 nach einer Energieleistung von Benjamin Brück voll im Griff.