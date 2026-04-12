SG Gergweis macht den vorletzten Schritt

Gergweis stellte trotz Verletzungssorgen (kurz vor dem Anpfiff musste auch noch Janik Sonntag passen) eine schlagkräftige Mannschaft, die das Geschehen im Derby über 90 Minuten bestimmte.

Der Gast stand defensiv recht ordentlich und hielt lange "die Null", konnte allerdings kaum Akzente nach vorne setzen.