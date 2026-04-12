SG Gergweis macht den vorletzten Schritt

Gergweis stellte trotz Verletzungssorgen (kurz vor dem Anpfiff musste auch noch Janik Sonntag passen) eine schlagkräftige Mannschaft, die das Geschehen im Derby über 90 Minuten bestimmte.
Der Gast stand defensiv recht ordentlich und hielt lange "die Null", konnte allerdings kaum Akzente nach vorne setzen.
Ein Kopfball-Abstauber von "Boffe" Beier bracht zu Beginn der zweiten Halbzeit den Bann. Derselbe Spieler erhöhte per Elfmeter (Meier war nach einer bemerkenswerten Energieleistung gefoult worden) zum 2:0. Obwohl die beiden Sechser (Obendorfer und Bauer) mit kleineren Blessuren vom Platz mussten, behielt der Tabellenführer im Anschluss die Kontrolle über das Spiel und traf durch Kirschner auch noch zum 3:0.
Somit fehlt der weiterhin ungeschlagenen SG-Reserve nur noch ein Pünktchen zur Meisterschaft in der Reserverunde der AK Osterhofen.