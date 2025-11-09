SG Gergweis II dreht Partie in Unterzahl

Im ersten Durchgang hatten beide Mannschaften eine Vielzahl an Chancen, aber nur die Heimelf konnte eine nutzen. Gergweis musste die letzte gute halbe Stunde nach einer gelb-roten Karte in Unterzahl bewältigen und kam dann erst richtig ins Spiel: Innerhalb von nicht einmal 15 Minuten machte man aus dem 1:0 ein 1:3. Alkofen gab sich nicht auf, drückte in den letzten Minuten noch einmal stark, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben.