SG Gergweis II dreht Partie in Unterzahl

AK Osterhofen Res.
Alkofen II
SG Gergweis II
Heute, 12:00 Uhr
FC Alkofen
FC AlkofenAlkofen II
SG Gergweis / Pörnd.
SG Gergweis / Pörnd.SG Gergweis II
2
3

Im ersten Durchgang hatten beide Mannschaften eine Vielzahl an Chancen, aber nur die Heimelf konnte eine nutzen. Gergweis musste die letzte gute halbe Stunde nach einer gelb-roten Karte in Unterzahl bewältigen und kam dann erst richtig ins Spiel: Innerhalb von nicht einmal 15 Minuten machte man aus dem 1:0 ein 1:3. Alkofen gab sich nicht auf, drückte in den letzten Minuten noch einmal stark, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben.

Maximilian KeilAutor