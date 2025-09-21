SG Gergweis II behauptet den Platz an der Sonne

Die Gäste aus Hofkirchen starteten stark und waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Trotzdem ging die Heimelf "im Stile einer Spitzenmannschaft" (sagt man wohl) mit dem 1:0 von Kapitän Christoph Beier in Führung und in die Halbzeit. Eine Energieleistung von Benjamin Obendorfer führte Mitte der zweiten Halbzeit zur 2:0-Führung, worauf jedoch umgehend der Anschlusstreffer der Gäste folgte. Weitere Tore fielen an diesem Tag nicht mehr, was vor allem am Gergweiser Torhüter und Matchwinner Michael Unertl lag. Und so fehlt der SG-Reserve nur noch ein Dreier zur Herbstmeisterschaft.