Spielbericht
SG Gergweis gibt sich auch ersatzgeschwächt keine Blöße
Die Heimelf ging durch ein kurioses Eigentor der Gäste in Führung, ermöglichte der SG-Reserve aber einen ebenso kuriosen Ausgleich nach einer Fairplay-Aktion. Auch die Gästeführung resultierte aus einem Fehler in der Beutelsbacher Hintermannschaft.
In der zweiten Halbzeit schwanden die Kräfte der Heimelf und der Spitzenreiter kombinierte sich ruhig und überlegt zu einer Vielzahl an guten Chancen und 3 weiteren Toren.