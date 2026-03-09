SG Gensingen/Grolsheim und TSG Heidesheim ärgern Spitzenteams

Die SG Gensingen/Grolsheim sowie die TSG Heidesheim sorgten am 20. Spieltag der B-Klasse Mainz-Bingen West für Überraschungen. – Foto: Timo Babic

FV Budenheim II – SV Alemannia Waldalgesheim II 2:1 (1:0)

FV-Trainer Martin Laufersweiler berichtete: „Es war ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel, das wir am Ende jedoch verdient gewonnen haben. Ich bin sehr stolz auf die Entwicklung meines Teams und die wichtigen drei Punkte gegen den Aufstiegsaspiranten aus Waldalgesheim. Wir sind den Gegner von Beginn an sehr hoch angelaufen und haben uns durch ein mutiges Spiel Vorteile verschafft, die uns am Ende zum Sieg geführt haben.”

Tore: 1:0 Safak Polat (39.), 2:0 Jannick Schwaab (68.), 2:1 Jörg Schniering (80.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Tim Kleber (85./FV Budenheim II)

SG Gensingen/Grolsheim - Spvgg. Ingelheim II 1:1 (0:0)

„Die zahlreichen Zuschauer haben eine intensive, ausgeglichene und faire Partie zu sehen bekommen. Ingelheim hatte dabei klar mehr Ballbesitz, während wir tiefstehend verteidigt und auf Konter gelauert haben. In der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisiert. Nach dem Seitenwechsel hat das Spiel deutlich an Fahrt aufgenommen. Beide Mannschaften sind zu Abschlüssen gekommen, wobei wir die klareren Möglichkeiten hatten, den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen konnten. Stattdessen sind wir nach einem völlig unnötig verursachten Foulelfmeter in Rückstand geraten. Kompliment an die Mannschaft, wie sie danach weitergekämpft hat und das 1:1 erzielen konnte. Erwähnen möchte ich außerdem das beherzte und gedankenschnelle Eingreifen des Ingelheimer Spielers Lars Wischkowski. Nach einem unglücklichen Zusammenprall, bei dem unser Spieler Tim Zerback bewusstlos zu Boden gegangen ist, hat er sofort Erste Hilfe geleistet und verhindert, dass dieser seine Zunge verschluckt. Unserem Spieler geht es den Umständen entsprechend gut, vermutlich hat er eine leichte Gehirnerschütterung erlitten”, gab Jan Hemberger, einer der sportlichen Leiter der SG, zu Protokoll.

Tore: 0:1 Justin Lüdgen (52., FE), 1:1 Joshua Hopf (70.), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Andre Lachenmaier (31./Spvgg. Ingelheim II)

SG SpoDrOck – FV Hassia Kempten 4:6 (2:2)

Christian Bernd, der spielende Co-Trainer der Hassia, fasste zusammen: „Anfänglich haben wir nicht gut ins Spiel gefunden, sodass SpoDrOck verdient in Führung gegangen ist. Zwei Rückstände konnten wir in der ersten Halbzeit jeweils ausgleichen, haben allerdings zudem noch einen Elfmeter vergeben. Dennoch hatten wir Glück, dass zwei Lattentreffer der Gastgeber nicht den Weg ins Netz gefunden haben. In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich entschlossener aus der Kabine gekommen und durch ein Eigentor der Gastgeber erstmals in Führung gegangen. SpoDrOck hat jedoch erneut ausgeglichen. Durch Noah Thelen ist es uns anschließend gelungen, wieder in Führung zu gehen und auf 3:4 zu stellen. In der Schlussphase sind den Gastgebern zunehmend die Kräfte geschwunden, sodass wir unsere Chancen haben nutzen können und das Spiel nach 90 Minuten mit 6:4 für uns entschieden haben. Spielerisch war es sicherlich kein besonders starkes Spiel von uns, dennoch sind wir mit der kämpferischen Leistung in der zweiten Halbzeit sehr zufrieden und freuen uns, die drei Punkte mitnehmen zu können - auch dank zwei tollen Paraden von Fabian Kornely.”

Tore: 1:0 Tobias Enslinger (5.), 1:1 Noah Thelen (22.), 2:1 Bastian Fischer (29.), 2:2 N. Thelen (40.), 2:3 Eigentor von B. Fischer (50.), 3:3 Andreas Sauer (57.), 3:4 N. Thelen (68.), 3:5 Tobias Wilbert (69.), 4:5 Johannes Neßbach (78., FE), 4:6 N. Thelen (87.), Besonderes Vorkommnis: Leon Anton Merk (SG SpoDrOck) hält FE (35.)

TSG Heidesheim – TSG Bretzenheim III 2:2 (1:0)

„Wir haben mit einer starken Mannschaftsleistung gegen gute Bretzenheimer lange die Null gehalten und die 1:0-Pausenführung im zweiten Durchgang auf 2:0 erhöhen können. Je länger das Spiel gedauert hat, desto häufiger sind die Gäste gefährlich vor unser Tor gekommen. Wir haben jedoch leidenschaftlich verteidigt und hatten dazu einen überragenden Torhüter im Kasten. Knackpunkt war die zehnminütige Zeitstrafe für Marius Eßer, weil er den Ball unüberlegt etwa drei bis vier Meter weggeschossen hat”, berichtete Tobias Scholles, der Heidesheimer Sportdirektor. Der Schiedsrichter zeigte folglich Gelb und verhängte zusätzlich die Zeitstrafe („Kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Er hat absolut regelkonform gehandelt.”). Das Spiel sei daraufhin gekippt: Die Hausherren kassierten das 1:2 und kurz vor Ablauf der Zeitstrafe erhielten sie noch zusätzlich eine Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit fiel schließlich das 2:2. „Ich finde, dass die Zeitstrafen-Regelung hier einmal mehr gezeigt hat, dass sie kein angemessenes Instrument ist. 10-Minuten-Strafe plus Gelb wegen Ballwegschlagens steht in keinem Verhältnis und sollte keine Spiele entscheiden. Ich hoffe, unser Verband wird - wie fast in allen anderen Verbänden schon geschehen - diese Regelung zur kommenden Saison abschaffen”, merkte Scholles abschließend kritisch an.

Tore: 1:0 Nico Lohse (34.), 2:0 Patric Mikel Fricke (65.), 2:1 Philipp Tepen (80.), 2:2 Lorin Armbruster (90.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafe für Marius Eßer (TSG Heidesheim) wegen Ballwegschießens (80.), Gelb-Rote Karte für Fabian Richter (TSG Heidesheim) wegen wiederholten Foulspiels (88.), Rote Karte für Ali Fallah (TSG Heidesheim) wegen einer Tätlichkeit (90.+2, Schubsen nach vorherigem Schubser eines Gegenspielers)

SNK Bosnjak Mainz – TSVgg. Stadecken-Elsheim 1:4 (0:3)

„Ein zu keiner Zeit gefährdeter und verdienter Sieg, der bei mehr Konsequenz vor dem Tor auch gerne höher hätte ausfallen können. Wir mussten auf dem kleinen Kunstrasenplatz geduldig und im Ballbesitz trotzdem schnell spielen, was uns in der ersten Halbzeit besser gelungen ist. So konnten wir bis zur Pause auf 3:0 stellen. In der zweiten Hälfte waren wir etwas ungeduldig und unsauber im Passspiel und haben so Bosnjak zu Chancen kommen lassen. Ärgerlich ist das Gegentor zum 4:1. Wir freuen uns aber über die ersten drei Punkte im Jahr 2026”, lautete das Fazit des TSVgg-Trainers Dominik Friedel.

Tore: 0:1 Thomas Walter Munk (13.), 0:2 Andreas Munk (27.), 0:3 Jan Niklas Zenkner (40.), 0:4 Kian Adrian Scherffius (80.), 1:4 Nico Lutz (81.)

TSG Hechtsheim – Spvgg. Dietersheim 4:2 (2:1)

TSG-Coach Sascha Hofmann teilte mit: „Es war ein starker Team-Sieg! Wir waren von Beginn an gut im Spiel und sind verdient in Führung gegangen, haben aber leider direkt das 1:1 kassiert. Wir konnten aber noch vor der Pause das 2:1 machen. Nach dem Ausgleich ist der entscheidende Impuls von der Bank gekommen: Fünf Einwechselspieler haben neuen Schwung gebracht und am Ende haben wir den verdienten Sieg geholt. Man hat wieder gesehen, dass man Spiele mit der ganzen Mannschaft gewinnt.”

Tore: 1:0 Timo Lochmann (17.), 1:1 Enis Alija (18.), 2:1 T. Lochmann (35.), 2:2 Luis Ricardo Martins Rodrigues (80.), 3:2, 4:2 Paul Neff (82., 84.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Spvgg. Dietersheim (90.+2)

SV Klein-Winternheim – VfL Fontana Finthen II 0:4 (0:1)

„Am Anfang war es noch ein ausgeglichenes Spiel. Nach unserer Führung haben wir jedoch die Kontrolle übernommen, insgesamt die richtigen Entscheidungen getroffen und ein starkes Spiel gezeigt. Ein großes Lob an die Jungs und das gesamte Team, denn wir sind mittlerweile seit neun Spielen ungeschlagen. Das merkt man der Mannschaft auch an. Aber für uns beginnt im nächsten Spiel wieder alles bei null. Wir wollen genauso weitermachen und uns für unseren hohen Aufwand weiterhin belohnen”, so das Statement von Mergim Ramadani, dem sportlichen Leiter der Fontana.

Tore: 0:1, 0:2 Luca Nonnenmacher (6., 53.), 0:3 David Häfner (60., direkter Freistoß), 0:4 Robin Schirmer (87., per Kopf)