SG Gensingen/Grolsheim startet optimistisch in die neue Saison

In der neuen Saison setzt die SG auf ihre Jugendspieler. – Foto: Michael Wolff

Die sportlichen Leiter der SG Gensingen/Grolsheim Jan Hemberger und Christian Gorges, haben unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und geben Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

"Unser Fazit zur vergangenen Saison fällt durchwachsen aus. Sportlich sind wir vor allem zu Beginn der Saison weit hinter den eigenen Erwartungen geblieben und konnten unsere Ziele nicht erreichen. Nach dem Trainerwechsel lief es dann deutlich besser und wir haben gezeigt, dass wir auch die Top-Teams der Liga besiegen können."

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?

"Die Stimmung im Verein und in den Mannschaften ist gut, die Jungs sind motiviert und konzentriert in die Vorbereitung gestartet.

Die Sommerpause haben wir genutzt, um die Weichen für eine gute Zukunft unseres Vereins zu stellen. Wir freuen uns, dass wir in der neuen Saison eine ambitionierte A-Jugend stellen können, ein Fokus liegt der Aktiven für die neue Saison liegt auf der Integration dieser Spieler in den Erwachsenenbereich."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

"Allgemein ist im Jugendbereich gerade viel Bewegung drin, so wurde z.B. ein Fördertraining eingerichtet, um junge Spieler von der E- bis zur B-Jugend gezielt zu fördern.

Auch abseits des Platzes gibt es Neuigkeiten: Das Vereinsheim wird aktuell kernsaniert und soll künftig wieder ein schöner Mittelpunkt für alle im Verein werden."

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?

"Zugänge:

- Joshua Wahl (Hassia Bingen)

- Finn Rehm (Hassia Bingen)

- Felix Euler (TuS Hackenheim)

- Felix Dobras (TSV Armsheim)

Abgänge:

- Adrian Senner (Eintracht Bad Kreuznach)

- Kacper Wieczorek (SpVgg Dietersheim)"