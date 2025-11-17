SG Gensingen/Grolsheim gewinnt Kellerduell

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West wurden am vergangenen Wochenende sieben Partien angepfiffen. Eine Partie musste kurzfristig abgesagt werden.
SV Alemannia Waldalgesheim II – TSVgg. Stadecken-Elsheim 8:0 (3:0)
„Alle Zuschauer haben ein sehr ansehnliches Fußballspiel gesehen. Wir konnten mit der ersten Torchance in Führung gehen und müssen nach fünf Minuten eigentlich schon 3:0 führen, haben aber zwei hundertprozentige Torchancen liegen lassen. Nach der Anfangsviertelstunde ist Stadecken besser ins Spiel gekommen und hatte mehr Spielanteile. Dennoch konnten wir das Meiste gut wegverteidigen und haben im weiteren Verlauf des Spiels unsere Chancen genutzt. Der Sieg ist absolut verdient, in der Höhe aber vielleicht etwas zu deutlich ausgefallen”, berichtete Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia.
Tore: 1:0 Niklas Wein (2.), 2:0 Louis Ramon Iivari Kreiner (41.), 3:0, 4:0, 5:0 N. Wein (44., 69., 79.), 6:0 Henry Kreling (83.), 7:0 N. Wein (88.), 8:0 Christian Dariusz Frischauf (90.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karten Plus für Sean Ramon Bettscheider (59./SV Alemannia Waldalgesheim II) & Jan Niklas Zenkner (69./TSVgg. Stadecken-Elsheim/beide wegen Verhinderung einer schnellen Freistoßausführung), Gelb-Rote Karte für J. N. Zenkner (85./TSVgg. Stadecken-Elsheim)
FV Budenheim II – FC Fortuna Mombach II 6:1 (2:1)
FV-Trainer Martin Laufersweiler sagte: „In der ersten Hälfte haben wir uns gegen die sehr tief stehenden Mombacher noch etwas schwergetan, gute Tormöglichkeiten zu kreieren. Das ist mit zunehmender Spieldauer besser geworden und die Geduld meiner Mannschaft hat sich am Ende ausgezahlt.”
Tore: 1:0 Kilian Bono Singh (2.), 1:1 Sergej Lovnicki (20.), 2:1 Markus Hammerle (44.), 3:1 Kevin Fischer (68.), 4:1 Yannick Held (86.), 5:1 Michel Schwab (89.), 6:1 Nils Volz (90.+5), Besondere Vorkommnisse: Zwei 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karten Plus für FC Fortuna Mombach II (25. & 51.)
SNK Bosnjak Mainz – Spvgg. Ingelheim II
Nach Auskunft bei SNK-Trainer Selvedin Delic hatten die Hausherren eine Vielzahl an kurzfristigen Ausfällen aufgrund von Krankheit, weshalb sie keine komplette Elf gegen den Tabellenführer stellen konnten. Delic habe dem Klassenleiter die Situation geschildert. Ob es eine Nachholpartie geben wird oder das Spiel zugunsten der Spvgg. gewertet wird, wird noch entschieden.
SG Gensingen/Grolsheim - TSG Heidesheim 2:0 (2:0)
„Wir freuen uns über einen sehr wichtigen Sieg. Wir haben eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Daran wollen wir in den nächsten Wochen anknüpfen”, teilte Christian Gorges, einer der sportlichen Leiter der SG, mit.
Tore: 1:0 Alexandru-Emil Botorea (22., FE), 2:0 Paul Graffe (27., Kopfball), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Patric Mikel Fricke (TSG Heidesheim) wegen einer Beleidigung (90.+5)
TSG Hechtsheim – FV Hassia Kempten 2:2 (1:0)
Christian Bernd, der spielende Co-Trainer der Hassia, kommentierte: „In der ersten Hälfte sind die Gastgeber klar tonangebend gewesen und haben uns immer wieder unter Druck gesetzt. Nach dem Seitenwechsel haben wir jedoch ein völlig anderes Gesicht gezeigt: Mehr Tempo, mehr Präsenz und die Tore sind gefolgt. Kurz vor Schluss ist Hechtsheim nochmal aufgekommen und hat fünf Minuten vor dem Ende zum 2:2 getroffen. Trotz des späten Ausgleichs können wir auf die starke zweite Halbzeit aufbauen.”
Tore: 1:0 Borivoje Slavisa Saitovic (24.), 1:1 Sebastian Elias Seltenreich (51.), 1:2 Kurt Ritzmann (63., FE), 2:2 Paul Neff (85.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für TSG Hechtsheim (90.)
Spvgg. Dietersheim – VfL Fontana Finthen II 0:3 (0:2)
„Erneut ein schweres Auswärtsspiel, das wir gewinnen konnten. Dritter Sieg in Folge – und wieder ohne Gegentor. Ein starker Lauf, den wir weiterführen wollen”, so das Fazit von Mergim Ramadani, dem spielenden Sportlichen Leiter der Fontana.
Tore: 0:1, 0:2 Luca Nonnenmacher (8., 17.), 0:3 David Häfner (55., direkter Freistoß)
SG SpoDrOck – SV Ober-Olm II 2:2 (1:1)
„Wir sind gut gestartet und auch zurecht 1:0 in Führung gegangen. Durch Unachtsamkeiten haben wir wieder durch zwei Standardsituationen die Gegentore erhalten. Leider schaffen wir es momentan nicht, die Trainingsleistung 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Aktuell ist einfach der Wurm drin”, fasste Johannes Neßbach, der sportliche Leiter der SG, zusammen.
Tore: 1:0 Luke Reichwald (34.), 1:1 Valentin Kämmerer (39.), 2:1 Julian Thomas Retterath (48.), 2:2 Tobias Markus Jestaedt (60., per Kopf), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Tim Stamm (43./SV Ober-Olm II)
SV Klein-Winternheim – TSG Bretzenheim III 1:2 (1:0)
TSG-Spielertrainer Leon Eden gab folgendes Statement ab: „In der ersten Spielminute ein Gegentor zu fressen, ist immer bescheiden. Da hat uns Klein-Winternheim mit ihrem aggressiven Anlaufen ziemlich überrascht. Generell sind die Gastgeber im ersten Durchgang deutlich besser im Spiel gewesen, haben viele Zweikämpfe gewonnen und sind durch gutes Konterspiel immer wieder gefährlich geworden. In der zweiten Hälfte haben wir eine Schippe draufgelegt, schnell den Anschluss erzielt und generell besseren Fußball gespielt. Allerdings hatten wir auch das gewisse Matchglück auf unserer Seite: Beim Stand von 2:1 hat unser Keeper den Ball an den Innenpfosten gelenkt. Von da ist er auf der Torlinie gekullert, bis wir die Murmel in höchster Not klären konnten.”
Tore: 1:0 Ivan Miocevic (1.), 1:1 Eigentor von Alexander Thomas (48.), 1:2 Philipp Tepen (72.)