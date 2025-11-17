Die SG Gensingen/Grolsheim fuhr gegen die TSG Heidesheim einen ganz wichtigen Dreier ein. – Foto: Thomas Rinke

SG Gensingen/Grolsheim gewinnt Kellerduell Deutliche Erfolge für Waldalgesheimer und Budenheimer Zweite +++ Bosnjak muss absagen +++ Punkteteilungen in Hechtsheim und Ockenheim +++ VfL Fontana Finthen II schlägt Spvgg. Dietersheim +++ Bretzenheimer Dritte dreht Partie Verlinkte Inhalte B-Klasse Mz-Bi West Stadecken-E. SV Kl.-Wint. TSG Bretzenh III Ingelheim II + 21 weitere

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West wurden am vergangenen Wochenende sieben Partien angepfiffen. Eine Partie musste kurzfristig abgesagt werden.

„Alle Zuschauer haben ein sehr ansehnliches Fußballspiel gesehen. Wir konnten mit der ersten Torchance in Führung gehen und müssen nach fünf Minuten eigentlich schon 3:0 führen, haben aber zwei hundertprozentige Torchancen liegen lassen. Nach der Anfangsviertelstunde ist Stadecken besser ins Spiel gekommen und hatte mehr Spielanteile. Dennoch konnten wir das Meiste gut wegverteidigen und haben im weiteren Verlauf des Spiels unsere Chancen genutzt. Der Sieg ist absolut verdient, in der Höhe aber vielleicht etwas zu deutlich ausgefallen”, berichtete Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia. Tore: 1:0 Niklas Wein (2.), 2:0 Louis Ramon Iivari Kreiner (41.), 3:0, 4:0, 5:0 N. Wein (44., 69., 79.), 6:0 Henry Kreling (83.), 7:0 N. Wein (88.), 8:0 Christian Dariusz Frischauf (90.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen / Gelbe Karten Plus für Sean Ramon Bettscheider (59./SV Alemannia Waldalgesheim II) & Jan Niklas Zenkner (69./TSVgg. Stadecken-Elsheim/beide wegen Verhinderung einer schnellen Freistoßausführung), Gelb-Rote Karte für J. N. Zenkner (85./TSVgg. Stadecken-Elsheim)