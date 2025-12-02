SG Gensingen und TSG Hechtsheim schlagen Spitzenteams

MAINZ-BINGEN. Neben der Nachholpartie zwischen der TSG Heidesheim und der SG SpoDrOck, die am Donnerstag stattfand, wurden in der B-Klasse Mainz-Bingen West am vergangenen Sonntag acht Begegnungen ausgetragen.

„Eine solide Partie unsererseits. Trotz der ungewohnten Bedingungen mit einem Donnerstagabend-Spiel haben wir das Zepter während des ganzen Spiels nicht aus der Hand gegeben. Wir hätten aufgrund unserer Chancen in der ersten Hälfte schon höher führen müssen. Alles in allem sind wir sehr zufrieden, mal wieder ohne Gegentor geblieben zu sein. Respekt auch nochmal an die Gegner, die nie aufgegeben haben und bis zum Schlusspfiff gekämpft und äußerst fair gespielt haben”, so das Statement von Johannes Neßbach, dem spielenden Sportlichen Leiter der SG.

Ende der ersten Halbzeit gerieten zwei Spieler beim Kopfball mit den Köpfen aneinander, für die beide ein Krankenwagen kam. Besonders erwähnenswert sei die schnelle Reaktion beider Mannschaften gewesen, die sofort zur Stelle waren, um beiden Spielern bestmöglich zu helfen. „Von unserer Seite nochmal gute Besserung an den Heidesheimer Spieler”, zeigte sich Ehrhardt als fairer Sportsmann.

„Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe und ein glücklicher Sieg. Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Szenen im Mittelfeld - ohne große Aktionen im Strafraum. In der zweiten Hälfte hat sich ein offener Schlagabtausch entwickelt, den wir durch unsere höhere Effizienz vor dem Tor für uns entscheiden konnten”, fasste SV-Tausendsassa Marc Ehrhardt zusammen.

„Auf nassem, rutschigem Kunstrasen und in einem fairen Spiel konnte sich unsere Mannschaft vor allem nach dem Seitenwechsel gut in Position bringen, sodass wir erfolgreich vor dem Tor waren. Respekt an Bosnjak, dass sie nicht aufgegeben haben, und weiterhin versucht haben, Fußball zu spielen”, so das Statement von Mergim Ramadani, dem spielenden Sportlichen Leiter des VfL.

„Aufgrund der ersten Halbzeit geht der Sieg auch in der Höhe definitiv in Ordnung. Wir waren von der ersten Minute an besser im Spiel und haben vor allem durch unser hohes Anlaufen den Gegner häufig vor Probleme gestellt. Ärgerlich sind allerdings die Gegentore in der zweiten Halbzeit. Wir haben an Intensität verloren und es dem Gegner zu leicht gemacht, die Tore zu erzielen. Trotzdem war es wichtig, die drei Punkte - nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge - mit nach Hause zu nehmen”, kommentierte Hassia-Kapitän Tobias Wilbert.

TSG Hechtsheim – SV Alemannia Waldalgesheim II 6:2 (3:1)

„Es war ein absolut gelungener Sonntag. Es hat alles funktioniert, die Jungs waren voll da und – was sich die letzten Wochen schon angedeutet hat – die Mechanismen greifen”, berichtete TSG-Trainer Dragutin Latincic, „riesiges Dankeschön an die Mannschaft. Das war bombastisch!” Die Hechtsheimer seien unglücklich in Rückstand geraten, hätten sich aber tapfer und diszipliniert zurückgekämpft. Am Ende sei es ein verdienter Sieg gewesen, an dem auch Filip Markovic, der Trainer der zweiten Mannschaft der TSG - der am Donnerstag noch fleißig Standards trainieren ließ - entscheidenden Anteil hatte.

Tore: 0:1 Niklas Wein (27.), 1:1, 2:1, 3:1 Jim Boßmann (31., 45., 45.+4), 4:1 Maurice Weber (57.), 5:1 Nadir Fenni Moutawakkil (84.), 5:2 Henry Kreling (88.), 6:2 Erik Haller (90.), Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karten Plus / 10-Minuten-Zeitstrafen für Joseph Schwerdt & Till Walter (64. & 88./ TSG Hechtsheim) & Nils Schwarz (88./SV Alemannia Waldalgesheim II)

SV Klein-Winternheim – Spvgg. Ingelheim II 1:3 (0:0)

„In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit etwas mehr Spielanteilen auf unserer Seite. In der zweiten Hälfte haben wir den Druck erhöht und früh einen Elfmeter bekommen. Dieser wurde sehr gut vom Torwart gehalten. Mit dieser Euphorie der Klein-Winternheimer haben wir wenige Minuten danach das 1:0 bekommen. Nach dem 1:0 konnten wir das Spiel wieder an uns reißen und einen weiteren Elfmeter rausholen. Diesen haben wir verwandelt und wenige Minuten danach mit einem Sonntagsschuss auf 2:1 erhöht. In der Folge sind wir weiterhin am Drücker geblieben und konnten auf 3:1 erhöhen. Zum Schluss haben wir noch eine große Chance verteidigen können und somit einen - mit Blick auf den gesamten Spielverlauf - verdienten Sieg eingefahren”, resümierte Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein.

Tore: 1:0 Ivan Miocevic (55.), 1:1 Justin Lüdgen (78., HE), 1:2 Cihan Yildiz (82.), 1:3 J. Lüdgen (88.), Besonderes Vorkommnis: Timo Nuß (Spvgg. Ingelheim II) verschießt FE gegen Pascal Peil (51.)

SG Gensingen/Grolsheim - TSG Bretzenheim III 2:0 (0:0)

Jan Hemberger, einer der sportlichen Leiter der SG, gab zu Protokoll: „Wir wollten das schlechte Hinspielergebnis wieder gutmachen und hatten uns einiges vorgenommen. Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben des Trainerteams sehr gut umgesetzt und in den ersten 45 Minuten den Gegner konsequent vom eigenen Tor ferngehalten und kaum etwas zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben uns die beiden Platzverweise der Bretzenheimer ermöglicht, das Spiel in die Hand zu nehmen, und wir haben uns mehrere Chancen erspielt, die wir aber nicht nutzen konnten. Mit der Einwechslung von Vorlagengeber Alex Botorea und Doppeltorschütze Marcel Neukum hat unser Trainer den richtigen Riecher bewiesen und wir haben spät die entscheidenden Treffer erzielt. Ich bin stolz auf die couragierte und disziplinierte Leistung des Teams!”

Tore: 1:0, 2:0 Marcel Neukum (80. & 90., beide per Kopf), Besondere Vorkommnisse: Rote Karten für Maximilian Oliver Paul (TSG Bretzenheim III) wegen einer Notbremse (53.) & Max Bonn (TSG Bretzenheim III) wegen einer Tätlichkeit (62.)

TSVgg. Stadecken-Elsheim – Spvgg. Dietersheim 3:3 (1:1)

„Wir haben nicht unbedingt einen fußballerischen Zungenschnalzer gesehen. Es ist Fußball mit einer hohen Intensität gespielt worden und beide Mannschaften hatten ihre Phasen. Unterm Strich geht die Punkteteilung in Ordnung, auch wenn beide Teams den Dreier schon gerne mitnehmen wollten. Wir wollten die zuletzt andauernde Ergebniskrise beenden und den neuen Kunstrasen nicht mit einer Niederlage einweihen. Die Gäste aus Dietersheim haben natürlich noch den zweiten Platz im Blick und hätten auf zwei Punkte aufschließen können. Der Ausgleich in letzter Minute scheint etwas glücklich, verdient war er aber allemal - zumal wir in der Schlussphase einige gute Möglichkeiten nicht nutzen konnten. Kompliment auch an den gut leitenden Schiedsrichter”, so das Fazit von Adrian Scherffius, dem sportlichen Leiter der TSVgg.

Tore: 1:0 Jan Niklas Zenkner (27.), 1:1 Luis Ricardo Martins Rodrigues (31.), 1:2 Abdilmedjit Zendelji (49.), 2:2 Nico Dannenberg (64.), 2:3 Gabriel Jung (79.), 3:3 David Lipinski (90.+1)

SG SpoDrOck – FC Fortuna Mombach II 2:2 (1:0)

FC-Trainer Daniele Barbalinardo äußerte sich wie folgt: „Das Spiel war von Beginn an sehr ausgeglichen und beide Teams haben fair gekämpft. Wir haben das 0:1 unglücklich nach einer clever ausgeführten Freistoßvariante kassiert. Doch auch nach dem Rückstand hat die Mannschaft nicht nachgelassen und weiter konsequent auf den Ausgleich vor der Pause hingearbeitet. In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich selbstbewusster aus der Kabine gekommen und haben früh den verdienten Ausgleich erzielen können. Nach dem 1:1 ist der Schiedsrichter etwas in den Fokus gerückt, da es auf beiden Seiten zu fragwürdigen Elfmeterentscheidungen gekommen ist. Unser Torwart hat den gegen uns gepfiffenen Strafstoß stark pariert. Zudem hat unser Kapitän eine Zeitstrafe erhalten, nachdem er nach einer Entscheidung das Gespräch mit dem Schiedsrichter gesucht hatte. Es ist unser erster Punkt in dieser Saison und ich kann mich bei allen Spielern nur bedanken für ihren Einsatz, ihre Geduld und den Willen, in dieser schwierigen Phase als Team weiterzumachen.”

Tore: 1:0 Marius Wagner (22.), 1:1 Sergej Lovnicki (50.), 2:1 Alan Pawel Wojnarski (68.), 2:2 Patrick da Cruz (84., FE), Besondere Vorkommnisse: Bastian Fischer (SG SpoDrOck) verschießt FE gegen Florian Isking (55.), Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für Majid Alkhatib (80./FC Fortuna Mombach II)