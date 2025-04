SG Geltow mit 7:0-Kantersieg, turbulentes 3:3 bei Viktoria Cottbus

RSV Eintracht 1949 II – ESV Lokomotive Potsdam 4:1

Der RSV Eintracht 1949 II zeigte eine starke Vorstellung und setzte sich klar gegen den ESV Lokomotive Potsdam durch. Benjamin Kausch brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung, Mark Knuth legte nur zwei Minuten später zum 2:0 nach. In der 57. Minute erhöhte Muratcan Mert Yatkiner auf 3:0. Benjamin Kausch schnürte in der 67. Minute seinen Doppelpack zum 4:0. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Moritz Kahl in der 70. Minute.

SV Dallgow 47 – FC Borussia Brandenburg 0:4

Der FC Borussia Brandenburg feierte einen klaren Auswärtssieg. Tom Signowski traf in der 64. Minute zur Führung, Simon Brüggmann legte in der 76. Minute das 0:2 nach. In der Schlussphase war erneut Tom Signowski in der 88. Minute erfolgreich, ehe Marvin Strehlau in der 90. Minute den 0:4-Endstand herstellte.

BSG Stahl Brandenburg II – SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren 0:2

Die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren setzte sich souverän bei der BSG Stahl Brandenburg II durch. Jonny Grawe traf in der 39. Minute zur Führung, Ramon Schulz sorgte in der 67. Minute mit dem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung.

SG Geltow – Potsdamer Kickers 94 7:0

Die SG Geltow feierte einen Kantersieg gegen die Potsdamer Kickers 94. Ein Eigentor von Tobias Mißling in der 30. Minute eröffnete das Torfestival. Erik Manegold erhöhte in der 38. Minute, Julius Langheinrich legte direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute nach. Marvin Conrad verwandelte in der 52. Minute einen Foulelfmeter und traf in der 64. Minute erneut. Justin Klingbeil erzielte in der 66. Minute das 6:0, bevor Felix Ay in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – Fortuna Babelsberg II 1:4

Vor 107 Zuschauern dominierte Fortuna Babelsberg II klar. Niclas Donatz brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung und erhöhte nach dem Treffer von Lucas Troschinski in der 29. Minute mit seinem zweiten Tor in der 40. Minute auf 0:3. Dmytro Voronchuk machte in der 47. Minute alles klar. Devin Krenzlin verkürzte in der 81. Minute auf 1:4.

FSV Babelsberg 74 II – SV Kloster Lehnin 2:2

In einer ausgeglichenen Partie brachte Sören Mühle den FSV Babelsberg 74 II in der 15. Minute in Führung. Ein Eigentor von Christopher Jagusch in der 17. Minute sorgte für das 2:0. Dennis Schulz verkürzte in der 23. Minute für den SV Kloster Lehnin. In der 76. Minute glich Melvyn Lietzmann per Foulelfmeter zum 2:2-Endstand aus.

Caputher SV 1881 – SV Ziesar 31 0:4

Der SV Ziesar 31 ließ dem Caputher SV 1881 keine Chance. Fabian Bathge eröffnete in der 26. Minute den Torreigen, Arian Nethe erhöhte in der 33. Minute. Leon Gobel traf in der 67. Minute zum 0:3, ehe Jeremy Struck in der 90. Minute den klaren 0:4-Endstand besorgte.

SG Eintracht Friesack – SG Blau-Weiß Pessin 1:1

Vor 210 Zuschauern brachte Robin Hink die SG Eintracht Friesack in der 42. Minute in Führung. Karim El Mahmoud glich für die SG Blau-Weiß Pessin in der 71. Minute aus und sicherte seiner Mannschaft damit einen Punkt.