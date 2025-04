SG Geisling II / Illkofen II gegen Wenzenbach III

Bei fast schon sommerlichen Temperaturen war die Motivation und Hoffnung groß, Revanche für die deutliche Pleite im Hinspiel zu nehmen. Doch das Spiel lief ähnlich ab, Wenzenbach spielte mit einem brutal hohen Pressing, dass wir Abstöße und das Hintenrausspielen praktisch nicht kurz ausführen konnten. Läuferisch fit sind die, das hab ich so teilweise in der Kreisklasse nicht gesehen. Angeblich trainieren sie nur einmal in der Woche, aber das muss geflunkert sein.:) Im Spiel selbst passierte nichts großartig aufregendes bis auf die ein oder andere Halbchance der Wenzenbacher bis zur 15min, als Hartmann Jaquobi zu Fall brachte und das leider im Strafraum. Der Chef persönlich, Trashtalker Benjamin Metz nahm sich der Sache an und schob platziert nach links unten. Trashtalker, weil er das ein oder andere Mal Bericht erstattete über einen Zweikampf oder ein Abseits ohne dass man ihn darum gebeten hat. Alles aber im Rahmen.:) Wie versuchten körperlich dagegen zu halten, als z.B. ich gegen Maximilian Englberger eine harte Grätsche auspackte, die ihm auch wehtat, da war aber wirklich sauber der Ball im Spiel. Auch Eberwein musste das ein oder andere Mal dran glauben, bis auf unsere gelben Karten war aber nichts unfaires dabei. In der 38min war dann der junge Spielertrainer Kastl mit einem technisch anspruchsvollen Lupfer ins lange Eck zur Stelle, kurz zuvor hatte Hopp das mögliche 1:1 verpasst. So stand es 0:2, aber nicht lange. Bei einem Wenzenbacher Angriff wurde Abseits gepfiffen, ich bin der Meinung, dass ich es sogar selbst aufgehoben habe. Nichts desto trotz ist Abseits, wenn der Schiedsrichter pfeift. So schnappte ich mir den Ball, den Kastl ungläubig festhielt und führte den Freistoß blitzschnell mit einem Heber in die Mitte, wo der Steilpass auf den im richtigen Moment startenden Eberl kam, der dann mit einem Flachschuss traf. Das war gleichzeitig der Pausenstand.