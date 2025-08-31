SG geht gegen Titelfavoriten unter

1:9-Heimklatsche gegen TSV Abensberg II ----- Nur eine knappe Stunde lang konnte die SG Adlhausen/Langquaid II gegen den Absteiger und Meisterschaftsanwärter in der A-Klasse Mainburg, den TSV Abensberg II, mithalten, ehe die Gäste mit den immer mehr nachlassenden Hausherren Katz und Maus spielten. Die Spielgemeinschaft, die in die Startformation vier aus dem Urlaub bzw. nach Verletzung zurückgekehrte Spieler aus dem Kader der "Ersten" eingebaut hatte, setzte das erste Ausrufezeichen nach sechs Minuten, als Jonas Brunner sein Team in Führung bringen konnte. Die Abensberger, die mit Michael Keil und Dominik Treitinger zwei alte Haudegen aktiviert hatten, brauchten dann 20 Minuten, um zu antworten. Ein Doppelschlag von Erik Kirillov sorgte bereits vor der Pause für eine Wende.

Nach Wiederanpfiff durch den gut leitenden Schiedsrichter Matthias Zellner (VfR Laberweinting) dauerte es eine knappe Viertelstunde, dann war der Babonen-Express richtig und unaufhaltsam in Fahrt gekommen. Drei Treffer innerhalb von sechs Minuten zeigten, wer an diesem Tag Herr im Waldstadion war. Vier weitere Gegentreffer, darunter ein weiterer Fouelelfmeter und zwei Tore kurz vor dem Abpfiff, schraubten das Endresultat auf ein ernüchterndes 1:9, womit die Briegert-Schützlinge ihre Titelambitionen nachhaltig unterstrichen hatten und die SGler in eine bereits überwunden geglaubte Zeit zurückgefallen waren.

Lange Zeit bleibt jedoch der blutjungen SG-Truppe nicht, um Wunden zu lecken, denn bereits am Mittwoch ist sie Gast bei einem weiteren Spitzenteam, nämlich dem SV Schwaig. Dann gilt es diese Partie abzuhaken und zu den Grundtugenden des Fußballs zurückzukehren.