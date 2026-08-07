SG Gaißach-Wackersberg: Vier Stammspieler fallen zum Saisonstart aus

sg gaißach-wackersberg 2026/27 – Foto: Hans Demmel

Wenn das Abschneiden in der anstehenden Saison sich aus dem Abschneiden des zurückliegenden Spieljahres errechnen ließe, hätte die SG Gaißach/Wackersberg beste Titelchancen in der Kreisklasse 2. Otterfing und Kreuth gehören als Aufsteiger nicht mehr zur Konkurrenz – und so wäre der Weg frei für den Tabellendritten. „So einfach ist es aber leider nicht. Ich rechne mit mindestens vier bis fünf Mannschaften, die zu den Aufstiegsaspiranten gehören werden“, prophezeit Tarkan Demir. Der SG-Trainer sieht sogar die komplette Klasse recht ausgeglichen. „Da wird kein Team extrem abfallen, da kannst du sogar schneller hinten hineingeraten, als mancher glaubt“, ist die Einschätzung von Demir.

Da passt es natürlich gar nicht recht, dass gleich zum Saisonstart am 16. August (daheim gegen FF Geretsried) wichtige Stammspieler fehlen werden. Thomas Hammerl hat sich einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und wird mindestens vier Wochen ausfallen. „Das ist schon äußerst bedauerlich, der Thomas ist ein Führungsspieler und nicht einfach zu ersetzen“, sagt der Trainer. Außerdem fallen die Flügelspieler Ferdinand und Lenz Hartl verletzungsbedingt aus; Patrick Schuhbauer wird wegen Rückenproblemen pausieren müssen. Glücklicherweise rücken junge Spieler wie Michael Günthner, Sebastian Kunzmann oder Benedikt Endler nach. „Die brauchen natürlich etwas Zeit, aber davon steht nicht viel zur Verfügung“, blickt Demir nach vorne und fordert vom kompletten Kader Konzentration und Einsatz vom ersten Spieltag weg: „Nur ein bisserl Einsatz wird nicht reichen. Von Anfang an heißt es: Gas geben.“ Und dazu soll sich gegenüber der Vorsaison ein wenig ändern: „Da haben wir kämpferisch gute Begegnungen abgeliefert. Aber das Ziel ist es, spielerisch draufzulegen.“