SG Fuldalöwen/Beisetal – SG Asterode/Christerode/Olberode 6:4 (5:1)

Was für ein irrer Auftakt in die neue KOL-Saison. Bereits nach 6 Minuten führten die Hausherren mit 3:0 und erwischten damit die Gäste auf dem falschen Fuß. Zunächst konnte sich Tom Holzhauer im Strafraum bis zur Aussenlinie durchsetzen, seine scharfe Hereingabe konnte von einem Abwehrspieler nur ins eigene Tor gelenkt werden. Anschließend drangen innerhalb von wenigen Minuten Andreas Deister von rechts und Johannes Bartholmai von links in den gegnerischen Strafraum ein und konnten souverän erfolgreich abschliessen, wobei in beiden Fällen das schnelle Umschaltspiel gut klappte. Im weiteren Verlauf konnten dann Jonas Zilch und Abwehrspieler Jakob Baumgardner bei einem Gegentreffer von Jonas Brandner das Halbzeitergebnis auf 5:1 stellen. Trotz des deutlichen Rückstandes gaben sich die Gäste aber keineswegs verloren und kamen innerhalb von zwei wilden Minuten durch Christopher Wahl und erneut Jonas Brandner bis auf 2 Treffer wieder heran.

Gut, das es quasi im direkten Gegenzug nach einem Foul im Strafraum Elfmeter für die Fuldalöwen/Beisetal gab und Jonas Zilch diesen sicher verwandelte und die Tordifferenz wieder auf 3 stellte und damit den Sieg sicherstellte, auch wenn die Gäste zwei Minuten vor Spielende durch den dritten Treffer von Jonas Brandner per Handelfmeter noch einmal verkürzen konnten.