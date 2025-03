SG Fuldalöwen/Beisetal setzen ein klares Statement

Am 26. März 2025 zeigte sich in der Kreisoberliga Schwalm-Eder ein deutliches Leistungsgefälle: Die SG Fuldalöwen/Beisetal setzten sich im Nachholspiel vom 21. Spieltag mit 5:0 gegen den Tabellenletzten SG Ungedankern/Mandern durch. Trainer Robert Fink betonte nach der Partie den „verdienten Sieg“ seines Teams, der durch mehr Spielanteile und daraus resultierende Chancen zustande kam.

Torschützen der Fuldalöwen/Beisetal waren Tom Holzhauer, der in der 8. und 52. Minute traf, Jonas Zilch mit Treffern in der 17. und 71. Minute sowie Sebastian Vollgraf, der in der 19. Minute zum 5:0 beitrug.

Außerdem konnte Maurice Balk einen Elfmeter der Heimmannschaft halten.

Die Niederlage unterstreicht die Schwierigkeiten des Tabellenletzten, SG Ungedankern/Mandern, die in der laufenden Saison lediglich zwei Siege aus den bisherigen 19 Partien aufweisen können.

Im Gegensatz dazu festigt SG Fuldalöwen/Beisetal, die aktuell an der Spitze des Tabellenmittelfeldes stehen, mit diesem Erfolg ihre positive Entwicklung.