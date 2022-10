SG Fuldalöwen/Beisetal II - SG Geismar/Züschen II 2:1 (1:1)

Mit diesem Sieg im letzten Heimspiel in diesem Jahr machte es die Reserve der SG Fuldalöwen/Beisetal der ersten Mannschaft nach und sicherte sich - unabhängig vom Ausgang des Nachholspiel am kommenden Sonntag in Rhünda - die Herbstmeisterschaft in der B1.

Bis es aber soweit war, musste man zunächst recht früh einem Rückstand durch einen aus Sicht der Heimzuschauer doch mehr als fragwürdigen Foul-Elfmeter hinterher laufen. Torhüter Felix Kröger sorgte dann dafür, das nicht noch mehr Gegentore kassiert wurden und kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Aron Kovacs per Kopf nach einer zu kurzen Abwehr des Torhüters von Geismar/Züschen den verdienten Ausgleich erzielen.

Ein glückliches Händchen bewies dann Trainer Klaus Brassel, indem er in der 54. Minute mit Viktor Martens und Jan-Erik Eisenhuth zwei frische Spieler brachte und diese auch sofort für mehr Torgefahr sorgten. Martens scheiterte dann zwar zunächst bei zwei großen Möglichkeiten, Eisenhuth machte es dann aber mit einem feinen Heber von der Strafraumgrenze ins lange Eck besser und erzielte so den umjubelten Siegtreffer.