SG Fürth/Mitlechtern: Mit neuer Mannschaft eine Einheit gebildet Die Spielgemeinschaft im Winter-TÜV: In der Rückrunde soll es vorne und hinten besser laufen, weniger Gegentore, dafür eine bessere Chancenverwertung

Wir haben vollstes Vertrauen und einen Kader der groß genug ist. Vor der Sommerpause möchten wir an unserem Kader keine Veränderungen vornehmen.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Bei den Absteigern halte ich mich bedeckt. Ich drücke nur meinem ehemaligen verein SV Unterflockenbach die Daumen, dass sie die abstiegsränge in der Rückrunde verlassen.

Ich tippe auf die FSG Bensheim und Elmshausen als Aufsteiger. Sind am konstantesten.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Zum Winter-TÜV: In diesem Format geben wir bei den Vereinen der Region einen Überblick, wie die Situation in der Winterpause ist. Ihr wollt auch euer Status-Update geben? Dann schickt eine Mail an fupa@vrm.de und nehmt zu den vier fett markierten Fragen Stellung. Wir veröffentlichen diese dann auf unserer Seite.