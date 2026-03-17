SG Fürsteneck/Prag: Der einstigen Rivalität zum Trotz

Mit dieser Entscheidung hat die SG Fürsteneck/Prag eigenen Angaben zufolge an der richtigen Stellschraube gedreht, sodass "wir durchaus positiv in die Zukunft blicken können", wie Stefan Königseder (Sportlicher Leiter) informiert. Trainer Daniel Sattler (43) hat sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt. Bis zum Ende der laufenden Saison wird eine interne Interimslösung greifen, ehe im Sommer Christian Weber (36) als Spielertrainer beim Freyunger A-Klassisten übernimmt.
Die Trennung von Sattler, der die Spielgemeinschaft seit Sommer 2024 verantwortet hatte, sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. „Wir haben die Herbstsaison Revue passieren lassen und festgestellt, dass wir uns alle mehr erhofft haben“, erklärt Königseder. „Daniel hat dann von sich aus den Vorschlag gemacht, seinen Platz freizumachen.“ Dabei betonen die SG-Verantwortlichen im Rahmen einer Medieninformation ausdrücklich ihre Wertschätzung für die Arbeit des 43-Jährigen, der gerade ab dem Frühjahr 2025 unter schwierigen Bedingungen arbeiten musste. Denn vor einem Jahr verabschiedeten sich wichtige Spieler, verletzten sich schwer oder standen beruflich nicht mehr zur Verfügung - beispielsweise Dominik Steudel, Tobi Spieler, Josef Windorfer und Felix Manzenberger.
Die sportliche Leitung der Mannschaft übernehmen bis Saisonende interimsmäßig Stefan Königseder und Nico Sigl (23). Zur kommenden Spielzeit ist eine spielende Doppelspitze an der Seitenlinie geplant: Torjäger Sigl, derzeit mit neun Treffern bester Torschütze der SG, soll gemeinsam mit dem neuen Spielertrainer Christian Weber vorangehen. Der 36-Jährige war zuletzt bei der SG Thyrnau/Kellberg in der Verantwortung, machte sich davor als Spieler in Karlsbach, Waldkirchen, Freyung und Grainet einen Namen.
"Mit der Verpflichtung von Christian Weber hoffen wir ein Zeichen für die Zukunft zu senden. Er konnte bei seinen bisherigen Stationen stets Erfolge vorweisen", macht Königseder deutlich, der zudem betont: "Die Zusammenarbeit mit Christian ist definitiv über mehrere Saisons geplant." Genauso langfristig ist auch die Spielgemeinschaft zwischen den einstigen Lokalrivalen Prag und Fürsteneck angedacht. Man hofft, den ein oder anderen abgewanderten Spieler zurückholen zu können und setzt zudem auf den eigenen Jugendbereich, der wie vielerorts aber eine immer schwierigere Aufgabe wird. "Unabhängig der sportlichen Umstände darf die Zusammenarbeit der Verantwortlichen als harmonisch und ohne Reibung beschrieben werden. Beide Vereine wissen sich, trotz vergangener Rivalität, mittlerweile sehr zu schätzen." Insgesamt kann man also positiv in die Zukunft blicken...