SG Fürsteneck/Prag: Der einstigen Rivalität zum Trotz

Die SG-Gesichter der Zukunft (v.l.): Stefan Königseder (Sportlicher Leiter/Prag), Manfred Kölbl (1. Vorsitzender/Prag), Nico Sigl, Christian Weber, Mario und Thomas Schröckinger (Vorsitzende/Fürsteneck) – Foto: SG Fürsteneck/Prag

Mit dieser Entscheidung hat die SG Fürsteneck/Prag eigenen Angaben zufolge an der richtigen Stellschraube gedreht, sodass "wir durchaus positiv in die Zukunft blicken können", wie Stefan Königseder (Sportlicher Leiter) informiert. Trainer Daniel Sattler (43) hat sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt. Bis zum Ende der laufenden Saison wird eine interne Interimslösung greifen, ehe im Sommer Christian Weber (36) als Spielertrainer beim Freyunger A-Klassisten übernimmt.

Die Trennung von Sattler, der die Spielgemeinschaft seit Sommer 2024 verantwortet hatte, sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. „Wir haben die Herbstsaison Revue passieren lassen und festgestellt, dass wir uns alle mehr erhofft haben“, erklärt Königseder. „Daniel hat dann von sich aus den Vorschlag gemacht, seinen Platz freizumachen.“ Dabei betonen die SG-Verantwortlichen im Rahmen einer Medieninformation ausdrücklich ihre Wertschätzung für die Arbeit des 43-Jährigen, der gerade ab dem Frühjahr 2025 unter schwierigen Bedingungen arbeiten musste. Denn vor einem Jahr verabschiedeten sich wichtige Spieler, verletzten sich schwer oder standen beruflich nicht mehr zur Verfügung - beispielsweise Dominik Steudel, Tobi Spieler, Josef Windorfer und Felix Manzenberger.

Die sportliche Leitung der Mannschaft übernehmen bis Saisonende interimsmäßig Stefan Königseder und Nico Sigl (23). Zur kommenden Spielzeit ist eine spielende Doppelspitze an der Seitenlinie geplant: Torjäger Sigl, derzeit mit neun Treffern bester Torschütze der SG, soll gemeinsam mit dem neuen Spielertrainer Christian Weber vorangehen. Der 36-Jährige war zuletzt bei der SG Thyrnau/Kellberg in der Verantwortung, machte sich davor als Spieler in Karlsbach, Waldkirchen, Freyung und Grainet einen Namen.