SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum III feiert ersten Saisonsieg

Am 5. Spieltag der Kreisliga A Herford setzte sich die Dritte von Herringhausen-Eickum souverän mit 4:0 bei TuRa Löhne durch und feierte damit den ersten Sieg der laufenden Saison. Das Spiel begann ausgeglichen, doch die Gäste nutzten ihre Chancen effizient. In der 32. Minute brachte Fabian Vogel die Dritte nach einer Vorlage von Jonas Schuster mit 1:0 in Führung.

Direkt nach der Pause erhöhte Schuster selbst auf 2:0 (46.), und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Nur zehn Minuten später erzielte er seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:0, nachdem erneut Vogel vorbereitet hatte.