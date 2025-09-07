SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum III feiert ersten Saisonsieg

Am 5. Spieltag der Kreisliga A Herford setzte sich die Dritte von Herringhausen-Eickum souverän mit 4:0 bei TuRa Löhne durch und feierte damit den ersten Sieg der laufenden Saison. Das Spiel begann ausgeglichen, doch die Gäste nutzten ihre Chancen effizient. In der 32. Minute brachte Fabian Vogel die Dritte nach einer Vorlage von Jonas Schuster mit 1:0 in Führung.
Direkt nach der Pause erhöhte Schuster selbst auf 2:0 (46.), und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Nur zehn Minuten später erzielte er seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:0, nachdem erneut Vogel vorbereitet hatte.
Den Schlusspunkt setzte Schuster in der 82. Minute mit seinem vierten Saisontor, nach Vorlage von Dominic Stork, und machte damit den deutlichen Auswärtssieg perfekt.
Die Dritte zeigte eine konzentrierte und disziplinierte Leistung, insbesondere in der Defensive, wo sie kaum Chancen für die Gastgeber zuließ. Offensiv überzeugte das Team durch schnelle Kombinationen und zielstrebige Abschlüsse, was am Ende zu einem verdienten ersten Erfolg der Saison führte. Mit diesem Sieg klettert Herringhausen-Eickum III in der Tabelle und kann nun selbstbewusst in die kommenden Spiele gehen.