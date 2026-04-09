SG Freren zu Gast beim VfL Emslage: Konzentration auf das Wesentliche

„Wir bereiten uns optimal auf die Partie vor und nehmen die Aufgabe absolut ernst. Auswärtsspiele haben immer ihre eigenen Herausforderungen, unabhängig vom Gegner. Der VfL Emslage wird alles investieren, um vor heimischer Kulisse ein gutes Ergebnis zu erzielen, darauf sind wir eingestellt“, erklärt Hoff.

Für die Gäste aus Freren gilt es, von Beginn an präsent zu sein und die Zweikämpfe anzunehmen. Klarheit und Disziplin sollen dabei den Spielverlauf bestimmen:

„Für uns kommt es darauf an, von Beginn an präsent zu sein, die Zweikämpfe anzunehmen und unser Spiel mit der nötigen Klarheit und Disziplin durchzuziehen. Wir wollen defensiv stabil stehen und gleichzeitig nach vorne zielstrebig agieren. Am Ende geht es darum, als Mannschaft geschlossen aufzutreten und unsere Leistung abzurufen.“

Hoffs klare Zielsetzung ist dabei eindeutig: Punkte sollen mit nach Hause genommen werden, um die Tabellenposition zu festigen. „Unser Anspruch ist es, auswärts etwas Zählbares mitzunehmen und wir fahren dorthin, um das Spiel zu gewinnen“, betont der Freren-Coach.