SG Freren will mit „höchster Konzentration“ zum Erfolg

Der Aufsteiger aus Emsbüren hat sich bislang als äußerst unangenehmer Gegner erwiesen. Mit 18 Punkten aus 13 Spielen steht Concordia im Tabellenmittelfeld und konnte schon einige etablierte Teams ärgern. Allerdings musste Emsbüren am Donnerstagabend im Nachholspiel des 7. Spieltages eine 2:4-Niederlage gegen Alemannia Salzbergen hinnehmen. Ein Rückschlag, der die Mannschaft von Simon Thiering umso entschlossener auftreten lassen dürfte, um am Sonntag wieder zu punkten.

Frerens Trainer Florian Hoff warnt daher eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen:

„Emsbüren präsentiert sich in dieser Saison äußerst stark. Das Team arbeitet intensiv gegen den Ball, verfügt über einen klaren Matchplan und zeigt große Entschlossenheit, jede Mannschaft nicht nur zu fordern, sondern auch zu schlagen.“

Für die SG Freren, aktuell Tabellensechster mit 22 Punkten aus elf Spielen, gilt es, die eigene Serie fortzusetzen und den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. „Wir müssen daher mit höchster Konzentration und voller Fokussierung in die Partie gehen“, fordert Hoff.

Ein einfaches Spiel erwartet er dabei keineswegs: „Wir sind überzeugt, dass uns ein spannendes und intensives Bezirksligaspiel erwartet. Am Ende hoffen wir natürlich, dass aus unserer Sicht die richtige schwarz-gelbe Mannschaft die Punkte mitnimmt.“

Mit dieser Einstellung reist die SG Freren nach Emsbüren – in der Hoffnung, dass sie nach einem umkämpften Derby die eigene Erfolgsserie fortsetzen und weiter Druck auf die oberen Tabellenplätze ausüben kann.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14:00 Uhr in Emsbüren.