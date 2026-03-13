SG Freren will Heimvorteil nutzen – SV Langen zu Gast am Freitagabend

Die SG Freren musste am vergangenen Wochenende einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Gegen den SV Veldhausen 07 unterlag die Mannschaft knapp mit 0:1, obwohl sie über weite Strecken eine engagierte Leistung zeigte.

Die Möglichkeiten seien durchaus vorhanden gewesen, doch letztlich fehlte die nötige Konsequenz im Abschluss. „Die Möglichkeiten waren da, doch wir müssen künftig konsequenter vor dem Tor agieren und unsere Chancen besser nutzen.“

Trainer Florian Hoff sah dabei vor allem in der Chancenverwertung den entscheidenden Unterschied: „Im letzten Spiel mussten wir uns gegen Veldhausen knapp mit 0:1 geschlagen geben. Trotz einer engagierten Leistung hat am Ende die Chancenverwertung den Unterschied gemacht.“

Langen reist nach Niederlage an

Auch der kommende Gegner musste zuletzt eine Niederlage hinnehmen. Der SV Langen verlor sein jüngstes Ligaspiel mit 1:3 gegen SV Bad Bentheim und will nun versuchen, auswärts wieder Punkte zu holen.

Mit 27 Punkten befindet sich Langen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, während Freren weiterhin Anschluss an die Spitzengruppe halten möchte. Angeführt wird die Liga derzeit vom SV Union Lohne (42 Punkte) vor dem ASV Altenlingen 1965 (38 Punkte) und den SF Schwefingen (33 Punkte). Dahinter folgen mit SG Freren und dem VfL Weiße Elf Nordhorn zwei Teams mit jeweils 32 Punkten, die weiter Druck auf die oberen Plätze ausüben wollen.

Klare Zielsetzung für das Heimspiel

Für Trainer Florian Hoff ist die Ausgangslage vor dem Flutlichtspiel klar. Trotz der Niederlage im vergangenen Spiel blickt der Coach nach vorne und sieht im Heimspiel eine gute Gelegenheit, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

„Mit dem SV Langen wartet nun ein Gegner auf uns, der uns sicherlich fordern wird. Dennoch gehen wir mit einer klaren Zielsetzung in die Partie: Wir spielen zu Hause und wollen diesen Heimvorteil nutzen, um die drei Punkte bei uns zu behalten.“

Damit ist die Marschroute für den Freitagabend klar: Die SG Freren will vor heimischem Publikum eine Reaktion zeigen und wichtige Punkte im Rennen um die oberen Tabellenplätze sammeln.