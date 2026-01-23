SG Freren setzt weiter auf Heimat und Entwicklung

Vier Neuzugänge, klare Werte und ein vertrauter Weg: Die SG Freren geht mit einem konsequenten Konzept in die neue Saison und verstärkt sich gezielt mit Spielern aus der Region.
Heimatverbundenheit als Leitlinie
Die SG Freren bleibt ihrer Philosophie treu. Auch zur neuen Spielzeit setzt der Verein bewusst auf Zusammenhalt, Identifikation und die Freude am Fußball. Vier Neuzugänge sollen diesen Weg mitgehen - allesamt Spieler mit engem Bezug zu Freren, zur Region oder zur Mannschaft.
Rückkehrer und Perspektivspieler
Mit Marius Hennekes (27) kehrt ein gebürtiger Frerener zurück. Der erfahrene Akteur bringt Bezirksliga-Erfahrung mit und spielte zuletzt bei Wacker Mecklenbeck, zuvor viele Jahre für den SC Spelle-Venhaus. Nun möchte er gemeinsam mit guten Freunden im Team erneut angreifen.
Christopher Fleege (25) kommt aus der U23 des SC Spelle-Venhaus. Der Innenverteidiger war dort unter anderem Kapitän oder Co-Kapitän und hat durch familiäre Verbindungen sowie bestehende Kontakte schon lange Berührungspunkte zur SG Freren.
Als junges Talent stößt Felix Hebbeler (19) dazu. Der gebürtige Schapener lebt seit vier Jahren in Freren, spielte seit Juli 2025 mit einem Stipendium in den USA und kehrt im Mai zurück.
Ebenfalls heimisch ist Bennet Thelen (21). Der gebürtige Frerener erzielte in der Saison 2024/2025 41 Tore für die SG Freren, sammelte anschließend Oberliga-Erfahrung beim SV Holthausen-Biene und kehrt nun in seine Heimat zurück.
Mit diesem authentischen Konzept will die SG Freren den Spielern eine Plattform zur sportlichen Weiterentwicklung bieten und gleichzeitig den gemeinschaftlichen Charakter des Vereins weiter stärken.
