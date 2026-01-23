SG Freren setzt auf Heimatverbundenheit und Entwicklung Verlinkte Inhalte Freren

Die SG Freren bleibt ihrem Weg treu und geht mit vier Neuzugängen in die neue Saison. Als familiärer Verein setzen wir bewusst auf Spieler mit engem Bezug zu Freren, zur Region und zu unserer Mannschaft. Im Mittelpunkt stehen Zusammenhalt, Identifikation und die Freude am Fußball.

Marius Hennekes (27)

Gebürtiger Frerener mit viel Bezirksliga-Erfahrung. Zuletzt spielte er bei Wacker Mecklenbeck, zuvor viele Jahre für den SC Spelle-Venhaus. Marius kehrt nach Freren zurück, um mit guten Freunden im Team noch einmal gemeinsam anzugreifen.



Innenverteidiger aus der U23 des SC Spelle-Venhaus, dort unter anderem Kapitän oder Co-Kapitän. Er wohnt in Spelle und hat über familiäre Verbindungen sowie bestehende Kontakte zu Spielern der SG Freren bereits lange Berührungspunkte mit dem Verein. So entstand auch der enge Austausch und schließlich der Wechsel nach Freren.

Felix Hebbeler (19)

Junges, spannendes Talent. Gebürtig aus Schapen, seit vier Jahren in Freren wohnhaft. Seit Juli 2025 spielt Felix mit einem Stipendium in den USA und kehrt im Mai zurück.