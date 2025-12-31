SG Freren im FuPa-Wintercheck

An sich sind wir ziemlich zufrieden, allerdings müssen wir uns ein paar Niederlagen oder Punktverluste selbst zuschreiben. Da waren wir nicht gänzlich auf den Punkt da und deswegen haben wir leider nicht den maximalen Erfolg erzielen können. Aber auch das sind wieder Lernprozesse oder Situationen in einem Saisonverlauf, die man überstehen muss. Insgesamt dürfen wir uns allerdings nicht beschweren. Wir stehen auf einem super 3. Tabellenplatz.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?

Die neuen Spieler wurden super integriert und wir haben uns als Mannschaft schnell gefunden. Zu Beginn mussten wir uns klar machen wer welche Rolle einnimmt. Das hat dann nach den ersten Spielen ganz gut geklappt. Der Abgang von Bennet Thelen ist natürlich nicht zu vergessen, aber ich glaube auch dort haben wir eine ganz ordentliche Lösung gefunden.

In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?

An sich gab es kaum nennenswerte Probleme bei uns. Klar mussten wir über die Niederlagen sprechen, aber auch dort haben wir als Mannschaft immer das richtige Zeichen im nächsten Spiel gesetzt.

Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?

Wir wollen oben dranbleiben und hoffen, dass wir die Mannschaften vor uns noch richtig ärgern können.

Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team die man bereits nennen kann (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?

Zum Winter gibt es keine personellen Veränderungen. Zur neuen Saison stehen schon Zu- und Abgänge fest.

Wer wird Meister eurer Liga? Wer muss gegen den Abstieg kämpfen?

Union Lohne und Altenlingen sind natürlich tabellarisch die Top-Favoriten für den Titel. Wir sind allerdings weiterhin in Lauerstellung. Auch im Abstiegskampf sieht es sehr eng aus. Da kann ich keine Prognose abgeben.