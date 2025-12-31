SG Freren im FuPa-Wintercheck

Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems in der Winterpause, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch bereiten sich die Teams bereits auf die anstehende Rückrunde im neuen Jahr vor, so auch die SG Freren. Trainer Florian Hoff gibt uns Einblicke über die Vorbereitung seiner Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf.
Wir starten mit der Vorbereitung Ende Januar. So haben die Jungs genügend Pause und können die Akkus wieder aufladen. Wir werden, wie in jedem Jahr, versuchen unsere Spielidee weiter zu festigen und jeden Einzelnen weiter zu fördern und fordern. Überragend wäre es, wenn die Langzeitverletzten wieder dabei sind. Ein spezielles Highlight gibt es in der Vorbereitung nicht.
Die neuen Spieler wurden super integriert und wir haben uns als Mannschaft schnell gefunden. Zu Beginn mussten wir uns klar machen wer welche Rolle einnimmt. Das hat dann nach den ersten Spielen ganz gut geklappt. Der Abgang von Bennet Thelen ist natürlich nicht zu vergessen, aber ich glaube auch dort haben wir eine ganz ordentliche Lösung gefunden.
An sich gab es kaum nennenswerte Probleme bei uns. Klar mussten wir über die Niederlagen sprechen, aber auch dort haben wir als Mannschaft immer das richtige Zeichen im nächsten Spiel gesetzt.
Wir wollen oben dranbleiben und hoffen, dass wir die Mannschaften vor uns noch richtig ärgern können.
Zum Winter gibt es keine personellen Veränderungen. Zur neuen Saison stehen schon Zu- und Abgänge fest.
Union Lohne und Altenlingen sind natürlich tabellarisch die Top-Favoriten für den Titel. Wir sind allerdings weiterhin in Lauerstellung. Auch im Abstiegskampf sieht es sehr eng aus. Da kann ich keine Prognose abgeben.