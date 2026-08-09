SG Freihung/Seugast behält weiße Weste !

Mit einem Sieg in einer sehr fairen Partie beim VFB Mantel hält die neu gegründete SG Seugast/Freihung den Platz an der Sonne in der KK West inne, punktgleich mit dem SC Kirchenthumbach.
Es war die erwartet schwerte Partie in Mantel, die sich defensiv kämpferisch präsentierten, um dann auf Konter zu lauern. In der 28. Minute brachte Spielercoach Weiß Florian mit einem direkt verwandelten Freistoß die SG in Führung. Mitte der ersten Hälfte mussten 2 Spieler des VFB verletzungsbedingt ausgewechselt werden, gute Besserung hier an dieser Stelle. Mit dieser knappen Führung ging es dann auch in die Pause.
Nach Wiederanpfiff verflachte das Spiel etwas, die meisten Spielaktionen fanden zwar in der Hälfte der Manteler statt, viele zwingende Torchancen jedoch konnte man sich nicht herausspielen. In der Endphase drückten die Hausherren zwar nochmal, die Gäste spielten den knappen Vorsprung dann doch sicher über die Zeit.
FAZIT: Verdienter Sieg für die SG, die mit 9 Punkten aus 3 Partien perfekt in die KK-Saison 2026/27 gestartet ist, und am nächsten Wochenende gegen Waldeck ebenfalls den nächsten Sieg eintüten kann.