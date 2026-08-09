SG Freihung/Seugast behält weiße Weste !

Mit einem Sieg in einer sehr fairen Partie beim VFB Mantel hält die neu gegründete SG Seugast/Freihung den Platz an der Sonne in der KK West inne, punktgleich mit dem SC Kirchenthumbach.

Es war die erwartet schwerte Partie in Mantel, die sich defensiv kämpferisch präsentierten, um dann auf Konter zu lauern. In der 28. Minute brachte Spielercoach Weiß Florian mit einem direkt verwandelten Freistoß die SG in Führung. Mitte der ersten Hälfte mussten 2 Spieler des VFB verletzungsbedingt ausgewechselt werden, gute Besserung hier an dieser Stelle. Mit dieser knappen Führung ging es dann auch in die Pause.