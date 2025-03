SG Freiensteinau setzt auf Kontinuität

Alexander Balz, seit Saisonbeginn im Amt, bleibt Cheftrainer der ersten Mannschaft. Der A-Lizenz-Inhaber überzeugte mit seiner Spielidee und der positiven Weiterentwicklung des Teams. An seiner Seite bleibt Nico Hohmann als spielender Co-Trainer eine wichtige Stütze auf und neben dem Platz.

Auch in der zweiten Mannschaft wird Kontinuität großgeschrieben: Kevin Sorg geht als Spielertrainer in seine zweite Saison. Mit großem Engagement steuerte er entscheidend zum Endspurt in der Hinrunde bei, der Hoffnung auf den Klassenerhalt in der A-Liga macht.