SG Freiamt-Ottoschwanden verlängert mit Trainerteam

Von links nach rechts: Michael Mack (Zweiter Vorstand der SGFO), Manuel Herr (Co-Trainer), Philipp Seeger (Torwarttrainer), Marco Herr (Cheftrainer), Patrik Meier (Co-Trainer) und Alexander Reinbold (Erster Vorstand der SGFO) – Foto: Verein

Die SG Freiamt-Ottoschwanden schlägt die Pflöcke für die kommende Saison ein. Als wichtigste Personalie wird die Zusammenarbeit mit Marco Herr und seinem Trainerteam verlängert, teilt der aktuelle Tabellendritte der Bezirksliga Freiburg mit.

Die Verantwortlichen der SGFO freuen sich über die Zusage der Trainer der ersten Mannschaft um Marco Herr, Manuel Herr, Patrik Meier und Philipp Seeger (Torwarttrainer) sowie dem Trainer-Duo der zweiten Mannschaft, Tobias Kury und Robin Reinbold, für die Saison 2026/2027.

In der laufenden Saison 2025/2026 belegt die SG derzeit Platz drei in der Bezirksliga und Platz sechs in der Kreisliga B. Hinzu kommt das Erreichen des Viertelfinales im Bezirkspokal-Wettbewerb. Somit ist die SGFO sportlich voll im Soll und hat sich eine sehr gute Ausgangslage für die Rückrunde erarbeitete. Für die Vorstandschaft der SGFO war es deshalb schnell klar, die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam über die aktuelle Saison hinaus zu verlängern.