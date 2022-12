SG Freiamt-Ottoschwanden nimmt Stellung Abbruch der Heimpartie gegen Reute +++ Die Mannschaft des Bezirksligisten distanziert sich von rassistischen Äußerungen

Am Mittwochabend führte die rassistische Äußerung eines Zuschauers zum Abbruch der Partie zwischen der SG Freiamt-Ottoschwanden und dem SC Reute. Die SG-Mannschaft bezieht in einer Pressemitteilung Stellung und distanziert sich in aller Deutlichkeit von der Äußerung und dem zugrundeliegenden Gedankengut.