SG Frauen zurück in der Erfolgsspur

Nach zwei sieglosen Spielen traf die SG am vergangenen Sonntag auswärts auf die Reserve der SG Haar / Grasbrunn. Die Gastgeberinnen mussten das Spiel personell dezimiert angehen während die Gäste trotz krankheitsbedingter kurzfristiger Ausfälle auf einen ausreichend
großen Kader zurückgreifen konnten.
Aufgrund der numerischen Vorteile wurde auch taktisch eine Umstellung gewählt. Anstelle der gewohnten Viererkette sollte aus einer Dreierkette heraus das Spiel nach vorne verstärkt und mehr Druck auf die Gegnerinnen ausgeübt werden. Dies gelang in den Anfangsminuten nur bedingt, denn trotz großer Ballbesitzvorteile konnten sich die Frauen kaum hochkarätige Chancen erspielen.
Nach 20 Minuten fiel dann doch der Führungstreffer. Nach einem Ballgewinn über Petra konnte Sophie den Ball auf Sturmpartnerin Kerstin durchstecken und diese überwand die Torhüterin problemlos. Die Gastgeberinnen hielten auch danach voll dagegen und bereiteten weiterhin erhebliche Probleme. Eigene Offensivaktionen resultierten überwiegend aus Fernschüssen. Kurz vor der Halbzeit war Torhüterin Saskia dann doch gefordert und zeigte im 1 gegen 1 eine starke Parade. Ein Weckruf kurz vor der Halbzeit.
Auch nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Endlich konnten die SG Frauen Ihre Überlegenheit auch spielerisch besser darstellen und drängten auf das 2. Tor. Einige gute Torchancen wurden jedoch leichtfertig vergeben, zudem scheiterte man gleich doppelt am Aluminium.
So kam es in der 73. Minute wie es kommen musste. Ein "zweiter Ball" wurde 25 Meter vor dem Tor nicht ausreichend geklärt und mit einem Sonntagsschuss, über die machtlose Saskia, glichen die Gastgeberinnen aus.
Die Gäste zeigten eine Reaktion und stemmten sich gegen den drohenden Punktverlust. Es dauerte jedoch bis zur 80. Minuten ehe der erlösende Siegtreffer gelang. Einen Angriff durchs Zentrum leitete Kerstin hervorragend auf die linke Seite. Die durchgestartete Petra ließ sich von der herauseilenden Torhüterin nicht beirren und versenkte das Leder zu Ihrem ersten Saisontor.
Letzte Bemühungen auf den Ausgleich konnten erfolgreich verteidigt werden und so stand nach 90 schwierigen Minuten ein wichtiger Sieg.
Fazit:
Die SG setzt sich mit dem 4. Saisonsieg in der oberen Tabellenregion fest. Der Weg dorthin gegen dezimierte Gastgeberinnen war jedoch äußerst beschwerlich. Mit enormen Kampfgeist hielten diese das Spiel lange offen. Aufgrund der Mehrzahl an Chancen vor allem im zweiten Durchgang ging der Sieg letztlich dennoch in Ordnung. Am kommenden Sonntag erwartet die Frauen im Heimspiel ein echter Kracher gegen den aktuellen Tabellenführer aus Freimann.