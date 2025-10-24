SG Frauen zurück in der Erfolgsspur

– Foto: Martin Schmidt

Nach zwei sieglosen Spielen traf die SG am vergangenen Sonntag auswärts auf die Reserve der SG Haar / Grasbrunn. Die Gastgeberinnen mussten das Spiel personell dezimiert angehen während die Gäste trotz krankheitsbedingter kurzfristiger Ausfälle auf einen ausreichend

großen Kader zurückgreifen konnten. Aufgrund der numerischen Vorteile wurde auch taktisch eine Umstellung gewählt. Anstelle der gewohnten Viererkette sollte aus einer Dreierkette heraus das Spiel nach vorne verstärkt und mehr Druck auf die Gegnerinnen ausgeübt werden. Dies gelang in den Anfangsminuten nur bedingt, denn trotz großer Ballbesitzvorteile konnten sich die Frauen kaum hochkarätige Chancen erspielen.

Nach 20 Minuten fiel dann doch der Führungstreffer. Nach einem Ballgewinn über Petra konnte Sophie den Ball auf Sturmpartnerin Kerstin durchstecken und diese überwand die Torhüterin problemlos. Die Gastgeberinnen hielten auch danach voll dagegen und bereiteten weiterhin erhebliche Probleme. Eigene Offensivaktionen resultierten überwiegend aus Fernschüssen. Kurz vor der Halbzeit war Torhüterin Saskia dann doch gefordert und zeigte im 1 gegen 1 eine starke Parade. Ein Weckruf kurz vor der Halbzeit.

Auch nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Endlich konnten die SG Frauen Ihre Überlegenheit auch spielerisch besser darstellen und drängten auf das 2. Tor. Einige gute Torchancen wurden jedoch leichtfertig vergeben, zudem scheiterte man gleich doppelt am Aluminium. So kam es in der 73. Minute wie es kommen musste. Ein "zweiter Ball" wurde 25 Meter vor dem Tor nicht ausreichend geklärt und mit einem Sonntagsschuss, über die machtlose Saskia, glichen die Gastgeberinnen aus.